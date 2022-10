Un texte de Félicia Latour

Le 24 octobre, c’est la Journée des Nations unies, qui commémore la naissance de l’ ONU.ONU. On vous parle souvent de l’Organisation des Nations unies, notamment de ses efforts de maintien de la paix en Haïti  (Nouvelle fenêtre) et au Yémen  (Nouvelle fenêtre) , de son enquête sur les violations des droits de l'homme en Chine  (Nouvelle fenêtre) et de sa lutte contre les changements climatiques  (Nouvelle fenêtre) .

Mais, avec autant de responsabilités, que fait réellement l' ONUOrganisation des Nations unies ? Pourquoi a-t-elle été créée? On répond à ces questions et à bien d'autres encore, alors lis ce qui suit!

L’ONU, c’est quoi?

L’Organisation des Nations unies est un regroupement de 193 pays comme le Canada qui vise à faire respecter la paix et à régler les divers problèmes qui menacent le monde, comme des conflits armés, la pauvreté, des pandémies et les changements climatiques, entre autres.

Un représentant américain à l'ONU montre des images de sites de lancement de missiles aux membres du Conseil de sécurité lors d'une session d'urgence, le 25 octobre 1962. Photo : Getty Images

Pourquoi a-t-elle été créée?

Le 24 octobre 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale, cinq pays se sont entendus pour approuver la Charte des Nations unies. Les États-Unis, la Russie (anciennement l’ URSSUnion des républiques socialistes soviétiques ), la Chine, la France et le Royaume-Uni étaient ces cinq premiers signataires et sont devenus les membres permanents du Conseil de sécurité (on t’en parle un peu plus bas!)

Quels sont les objectifs de l’ONU?

Après la destruction causée par la Deuxième Guerre mondiale, l’ ONUOrganisation des Nations unies a été fondée afin de conserver la paix et la sécurité mondiales. Cela dit, elle cherche aussi à régler des problèmes économiques, sociaux, culturels ou humanitaires, combattre la pauvreté, faire respecter les droits de l’homme et promouvoir le développement durable.

Comment l'ONU fait-elle tout cela?

L’Assemblée générale des Nations unies rassemble les 193 États membres à New York, où ils disposent d’un vote chacun sur une grande variété de questions géopolitiques, telles que la guerre en Ukraine. Le Portugais Antonio Guterres est le Secrétaire général actuel de l’ONU, qui sert de porte-parole des intérêts des peuples du monde.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, prend la parole lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo : Getty Images / AFP / Anna Moneymaker

Quels sont les groupes dirigés par l' ONU Organisation des Nations unies ?

Le Conseil de sécurité regroupe quinze pays membres, dont cinq membres permanents et dix autres élus tous les deux ans. Le Canada a tenté de rejoindre le Conseil de sécurité en 2010 et en 2015, mais a été rejeté deux fois.

L’ ONUOrganisation des Nations unies compte également une vingtaine d’agences spécialisées, dont l’ UNESCOOrganisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture , l’ UNICEFFonds des Nations unies pour l'enfance , le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les Conférences sur le climat, etc.

T’as peut-être déjà entendu parler des Casques bleus, les soldats de la paix de l’ ONUOrganisation des Nations unies . En ce moment, ils participent à une douzaine de missions de maintien de la paix dans le monde.