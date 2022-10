C’est la Divali, la fête des lumières!

Un texte de Félicia Latour

Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes célèbrent la Divali, la fête des lumières! Prononcé di-wa-li ou di-va-li , ce festival originaire de l’Inde a lieu en automne pour célébrer la récolte. Il représente également une fête religieuse pour des personnes hindoues, sikhes, jaïnes et bouddhistes partout dans le monde.

Pendant le festival, des rangées de petites lanternes appelées diyas sont allumées partout dans les maisons et les bâtiments. Elles représentent le triomphe de la lumière sur l'obscurité et le pouvoir du bien sur le mal.

Dans la religion hindoue, qui compte plus d'un milliard d’adeptes, la Divali est le moment d'honorer les nombreux dieux, surtout la déesse Lakshmi. On lui adresse des prières pour lui demander de la richesse. Selon les croyances hindoues, pour recevoir une visite de Lakshmi, la maison doit être propre et bien décorée!

C'est pourquoi des familles font souvent le ménage complet et préparent un motif rangoli à l'entrée de la maison. Réalisé à l'aide de riz ou de poudre colorés, on dit qu'un rangoli porte de la chance, surtout si ça convainc Lakshmi de rendre visite!

Quelques faits saillants…