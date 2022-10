Cannes accueillera un festival de jeux vidéo!

Un texte de Félicia Latour

La ville de Cannes, en France, connue dans le monde entier pour son festival du cinéma, accueillera bientôt un nouveau festival consacré aux jeux vidéo!

Le premier Cannes Gaming Festival dédié aux industries créatives du jeu vidéo aura lieu en octobre 2023. Les organisateurs disent qu’ils espèrent récompenser les meilleurs jeux au cours d’une prestigieuse cérémonie pour faire briller cette industrie, dite le 10e art.  (Nouvelle fenêtre)

La cérémonie de remise des prix The Art of Play (L’art du jeu) sera présidée par un jury international et récompensera les talents créatifs derrière les jeux vidéo, les applications mobiles de jeux et le métavers.  (Nouvelle fenêtre) L'événement sera retransmis en direct sur Internet en format hybride, mêlant des expériences physiques et virtuelles, selon un communiqué.

« Nous prévoyons une grande parade festive avec de 200 à 300 cosplayeurs, puis une montée des marches innovante avec notamment de la réalité augmentée. La cérémonie sera commentée en direct sur Internet par quatre ou cinq streamers majeurs venus de plusieurs pays et qui seront présents dans la salle. » - Antoine de Tavernost, cofondateur du Cannes Gaming Festival

La cérémonie sera commentée en direct sur Internet par quatre ou cinq streamers majeurs venus de plusieurs pays et qui seront présents dans la salle. Photo : Getty Images / Sabrina Bracher

Savais-tu que…

Les jeux vidéo représentent la première industrie culturelle mondiale en termes de revenus : elle vaut plus de 180 milliards de dollars(!) Cela représente 9 fois l’industrie du cinéma (21 milliards de dollars) et 7 fois l’industrie musicale (28 milliards de dollars).

