Qu’est-ce qui se passe à Hockey Canada?

⚠️Avertissement ⚠️: Cette nouvelle parle de violence sexuelle. Au besoin, on te conseille de le visionner et d'en parler avec un adulte ou une personne de confiance. Si toi ou une personne que tu connais a été victime de violence sexuelle, on t’invite à consulter le site Info-Aide Violence Sexuelle  (Nouvelle fenêtre) .

Depuis des mois, t’as probablement entendu parler du scandale entourant Hockey Canada.

Cette semaine, plusieurs dirigeants de cette organisation qui supervise le hockey au pays ont annoncé leur démission.

De plus, plusieurs partenaires commerciaux, Hockey Québec et même le premier ministre Justin Trudeau ont retiré leur confiance à Hockey Canada.

Il était grand temps qu’on t'explique l'objet de cette crise.

Arielle Mailloux te raconte l’histoire derrière tout ça, qui date de 2018…

Animatrice : Arielle Mailloux

Journaliste : Catherine Contant

Réalisateur : Alexandre Sabourin

Monteur : Gaël Poirier

Édimestre : Félicia Latour

