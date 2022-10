Chaleur extrême : des pays inhabitables d’ici 2100?

Des pays bientôt désertés

De plus en plus d’études montrent que certains endroits du monde seront inhabitables d’ici 2100 à cause de la chaleur extrême; d’autres études plus récentes prédisent que ce sera aussi tôt que 2050. Selon la NASA, ce sera le cas des pays du golfe Persique, comme l’Iran et Oman, et des pays qui bordent la mer Rouge, comme l’Égypte, l’Arabie saoudite et Djibouti.

Carte des régions affectées

Inhabitables comment?

On considère qu’une région est trop chaude pour y habiter quand sa population n’arrive plus à se rafraîchir. Quand tu as chaud, ton corps se refroidit en suant. L’aération d’un ventilateur ou d’un air climatisé peut aussi aider ton corps. Dans les pays touchés par de nombreuses canicules, il fait régulièrement trop chaud pour que ça fonctionne et beaucoup de personnes peuvent en souffrir, voire en mourir.

Un appel à la préparation

L’Organisation des Nations unies (ONU) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ont publié un rapport qui explique comment se préparer à la multiplication des vagues de chaleur. Le rapport dit notamment qu’il est important d’écouter les populations autochtones, qui vivent sur leur territoire depuis longtemps et savent comment être résilientes.

Des femmes somaliennes déplacées attendent pour remplir des bidons d'eau. La sécheresse en Somalie a causé beaucoup de déplacements de personnes, autant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Photo : Associated Press / Abdulkadir Mohamed

Réfugiés climatiques

L’année dernière, la Banque mondiale disait que plus 200 millions de personnes devraient quitter leur pays d’ici 2050 en raison des impacts des changements climatiques. Toujours selon la Banque mondiale, il serait cependant possible d’éviter le déplacement d’environ 80 % de ces personnes si la communauté internationale agissait pour l’environnement.