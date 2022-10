La Fonderie Horne vue par une jeune de Rouyn-Noranda

La Fonderie Horne

La Fonderie Horne est une usine située dans la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Elle existe depuis 1927 et elle a toujours fait partie du paysage de Rouyn-Noranda. Elle est également très importante pour l’économie de la ville, car 650 personnes y travaillent.

Dans l’actualité

On a appris au cours de l'été que les gens qui habitent à Rouyn-Noranda ont plus de risque d'avoir le cancer à cause de la Fonderie Horne, plus précisément à cause de la pollution que celle-ci rejette dans l’air.

Quelle a été ta réaction quand l'histoire est sortie dans les médias?

Crois-tu que la pollution a eu un impact sur ta famille?

Une usine polluante

Dans cette usine, on fait fondre du cuivre, et on recycle de vieux appareils électroniques et des déchets dangereux pour en retirer les métaux précieux. Ces activités sont très polluantes : l’usine rejette dans l’air toutes sortes de contaminants, comme de l’arsenic, que les Rouynorandiens respirent et avalent sans le vouloir.

Comment tu fais pour te protéger de la pollution?

Au-delà des limites

En ce moment, l’usine n’est pas obligée de respecter la limite de pollution établie dans la loi parce qu’elle a une autorisation spéciale du gouvernement du Québec. Chaque année, elle rejette environ 33 fois plus d’arsenic que ce qui est permis par la loi.

Comment pourrait-on changer la situation?

Que disent les politiciens?