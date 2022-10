Changer le mode de scrutin au Québec et au Canada?

Depuis un bon moment, beaucoup de gens demandent une réforme du mode de scrutin au Canada. 🗣️🗳️

Ils accusent le système actuel (majoritaire uninominal) qui est utilisé au niveau provincial et fédéral de ne pas représenter fidèlement l’opinion du public. 🧮⚖️

Ça paraît complexe, mais cela n’empêchera pas notre collaboratrice Arielle Mailloux de bien t’expliquer tout ça! 💡

Dans cette Minute MAJ, elle prend l’exemple des derniers résultats des élections québécoises pour parler de notre système électoral actuel et d’un système différent : le mode de scrutin proportionnel. ⚜️📊

Un bon sujet à discuter en famille en cette longue fin de semaine! 🥧🦃🍂

Animatrice : Arielle Mailloux

Journaliste : Catherine Contant

Réalisateur et monteur : Alexandre Sabourin

Édimestre : Félicia Latour

Crédits 📷 : Alexis Aubin (AFP / Getty)

Psst... si tu veux en savoir plus sur le sujet, on te conseille de lire cet article préparé par nos collègues à Radio-Canada! Et si la CAQ avait réformé le mode de scrutin?

