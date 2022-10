À la découverte du peintre Jean Paul Riopelle

Un texte de Catherine Contant

Jean Paul Riopelle est l’un des artistes canadiens les plus connus. Il a vécu de 1923 à 2002. S’il était encore en vie, il aurait donc bientôt 100 ans. À travers le pays, on profite de son 100e anniversaire de naissance pour souligner tout ce qu’il a réalisé comme artiste.

Durant sa vie, Jean Paul Riopelle a produit près de 7000 œuvres. La plupart d’entre elles sont des peintures, des sculptures ou des estampes.

Une estampe, c’est une image obtenue à partir d’un objet gravé par l’artiste. La partie gravée de l’objet est recouverte d’encre, puis pressée sur une feuille pour que l’image s’y imprime.

Jean Paul Riopelle a commencé à dessiner quand il était enfant. Mais il ne pensait certainement pas en faire une carrière à ce moment-là! Il rêvait plutôt d’être ingénieur, mécanicien ou même joueur de hockey.

Il a commencé à suivre des cours de dessin vers l’âge de 13 ans. Une fois adulte, il a décidé de se consacrer entièrement à l’art et d’en faire son métier.

Créer sans réfléchir

Jean Paul Riopelle fait partie d’un groupe d’artistes québécois qu’on nomme les Automatistes. Ce groupe était formé d’hommes et de femmes qui voulaient faire du Québec une société plus ouverte sur le monde et moins soumise à la religion. Dans les années 1940, l’Église catholique avait encore une très grande influence sur la population et le gouvernement au Québec. Ces artistes trouvaient que la religion les empêchait de créer en toute liberté.

Parmi les Automatistes, on compte aussi Fernand Leduc, un autre grand peintre québécois.

En plus de leur opinion sur la religion, les artistes automatistes avaient une méthode bien spéciale pour créer leurs œuvres : ils laissaient libre cours à leur inspiration du moment, sans essayer de reproduire quelque chose de précis.

C’est pour ça que plusieurs œuvres de Riopelle sont abstraites, c’est-à-dire qu’elles ne représentent pas un objet en particulier. La peinture ci-dessous est un exemple d’art abstrait. Même si elle se nomme L’Étang, on ne voit pas clairement un plan d’eau sur la toile.

Jean Paul Riopelle, L’Étang, huile sur toile, 147,5 x 246,3 cm (1966) Photo : © Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2022)

Mais Jean Paul Riopelle aimait essayer différentes méthodes. Il a donc aussi réalisé des œuvres figuratives, c’est-à-dire qui représentent des choses concrètes. Comme cette estampe, où on voit clairement un oiseau :

Jean Paul Riopelle, L’Épervier-Harfang des neiges, lithographie originale, 65,5 x 83 cm (1981) Photo : © Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2022)