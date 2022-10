John Cena réalise le rêve de plus de 650 jeunes

Un texte de Félicia Latour

Le lutteur et comédien John Cena a battu un record Guinness mondial : celui d’avoir réalisé le plus grand nombre de vœux avec la fondation Make-a-Wish.

Fondée en 1980, elle offre aux enfants âgés de 2 à 18 ans partout dans le monde atteints d'une maladie terminale la possibilité de rencontrer une vedette de leur choix, d’assister à un événement ou d’offrir un cadeau à quelqu’un d’autre. Selon Make-a-Wish, John Cena est la vedette la plus sollicitée et il a rencontré plus de 650 participants depuis 2002.

Lors de ses visites pour la fondation, John Cena apporte souvent l'une des ceintures de championnat qu'il a obtenue au cours de ses 20 ans de carrière au sein de la WWEWorld Wrestling Entertainment (World Wrestling Entertainment). La plupart du temps, il passe du temps avec les jeunes, prend des photos avec eux et va parfois même leur montrer des trucs de lutte.

Si jamais vous avez besoin de moi pour ça, peu importe ce que je fais, je laisserai tomber ce que je fais et j’y prendrai part parce que je pense que c'est la chose la plus cool au monde. Je laisse juste tout tomber. Si je peux offrir une expérience fantastique, je serai le premier en ligne pour faire ma part - John Cena à Reuters en 2015

À la suite de sa 500e visite avec Make-a-Wish, la WWEWorld Wrestling Entertainment , une entreprise américaine spécialisée dans la lutte professionnelle, a publié cette vidéo pour lui rendre hommage (disponible en anglais seulement).

D’autres vedettes comme Justin Bieber, Demi Lovato, Lady Gaga, Selena Gomez et Samuel L. Jackson ont également participé au programme Make-A-Wish, mais personne d’autre n'a réalisé plus de 400 vœux, selon un communiqué.

Avec des informations de Reuters et Make-a-Wish