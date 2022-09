Les cinq partis aux élections québécoises en chiffres

Les campagnes électorales, ça ressemble souvent à un festival de mathématiques! Les partis précisent leurs promesses avec différents chiffres et statistiques et ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Voici donc quatre tableaux qui t’aideront à comparer les partis.

Environnement

L’environnement a été l’un des thèmes les plus importants de la campagne électorale. La plupart des partis s’engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec, mais ils n’ont pas tous la même cible.

Cible d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de chaque parti Cible d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de chaque parti PARTIS CIBLES DE GES Coalition avenir Québec diminution de 37,5 % d’ici 2030 par rapport à 1990 Parti libéral du Québec diminution de 45 % d’ici 2030 par rapport à 1990 Québec solidaire diminution de 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990 Parti québécois diminution de 45 % d’ici 2030 par rapport à 2010 Parti conservateur du Québec pas de cible de réduction (une possible augmentation est prévue)

Pour établir leur cible, les partis se sont basés sur la quantité de GES qui ont été produits par le passé dans la province.

Égalité des sexes

Le Québec a toujours été gouverné majoritairement par des hommes, mais les choses sont en train de changer. De plus en plus de femmes se lancent en politique, et les partis font des efforts pour recruter des candidates. Voici la proportion de femmes parmi tous les candidats de chaque parti.

Proportion de candidatures féminines dans chaque parti Proportion de candidatures féminines dans chaque parti PARTIS PROPORTION DE CANDIDATURES FÉMININES Coalition avenir Québec 55 % Parti libéral du Québec 43 % Québec solidaire 56 % Parti québécois 43 % Parti conservateur du Québec 38 %

Québec solidaire est le parti qui a la plus grande proportion de femmes candidates.

Immigration

L’immigration a été un sujet souvent discuté durant la campagne électorale! Les partis ne s’entendent pas sur la quantité d’immigrants que le Québec devrait accueillir. Voici le nombre de nouveaux arrivants qui pourront s’établir au Québec chaque année, selon le parti qui sera au pouvoir.

Cible annuelle d’accueil de nouveaux arrivants au Québec de chaque parti Cible annuelle d’accueil de nouveaux arrivants au Québec de chaque parti PARTIS NOMBRE D'IMMIGRANTS Coalition avenir Québec 50 000 Parti libéral du Québec 70 000 Québec solidaire entre 60 000 et 80 000 Parti québécois 35 000 Parti conservateur du Québec 50 000

Au cours des dernières années, le Québec a accueilli en moyenne 45 000 immigrants annuellement. Le Parti québécois est donc le seul qui prévoit une réduction du nombre de nouveaux arrivants.

Dette

C’est bien beau de faire toutes sortes de promesses, mais il faut avoir assez d’argent pour les réaliser! Chaque parti présente un plan détaillé qui explique comment il financera toutes ses propositions s’il remporte les élections. Parfois, les partis prévoient plus de dépenses que de revenus pour le gouvernement, ce qui risque de faire augmenter la dette du Québec. Voici donc à quoi ressemblera la dette de la province, selon le parti qui sera au pouvoir.

Prévisions de chaque parti concernant le poids de la dette du Québec par rapport à son PIB Prévisions de chaque parti concernant le poids de la dette du Québec par rapport à son PIB PARTIS POIDS DE LA DETTE EN 2022 POIDS DE LA DETTE EN 2026-2027 Coalition avenir Québec 42,1 % 35,9 % Parti libéral du Québec 42,1 % 40,2 % Québec solidaire 42,1 % 44 % Parti québécois 42,1 % 39,4 % Parti conservateur du Québec 42,1 % 34,3 %

Comme tu peux le voir, seul Québec solidaire prévoit faire augmenter le poids de la dette du Québec en réalisant ses promesses électorales. Tous les autres partis souhaitent faire baisser le poids de la dette.