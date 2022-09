Les dégâts de la tempête Fiona en Atlantique

Un texte de Félicia Latour

Cette fin de semaine, la tempête Fiona a causé d’énormes dégâts dans les provinces de l’Atlantique et dans l’Est-du-Québec, particulièrement aux Îles-de-la-Madeleine.

À Halifax, la tempête Fiona évoque des mauvais souvenir de l'ouragan Juan. De nombreux arbres sont tombés. Des fils électriques ont pris feu samedi matin dans le quartier de Sunny Brea, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 23 septembre 2022 Des résidences près de l'eau dans le sud-est du Nouveau-Brunswick sont envahies par les eaux. Ici une résidence sur la route Pointe-du-Chêne. Les résidents de Sydney au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse sont priés de rester à l'intérieur de leur maison, plusieurs arbres sont tombés. Des arbres ont été déracinés sur la rue Phillip à Halifax. Des dommages importants à Charlotettown. Plusieurs débris sur les routes près de Pointe-du-Chêne dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Un véhicule était submergé par les eaux sur la route Shediac Cape, au Nouveau-Brunswick, samedi matin.

Image 2 de 8 Des fils électriques ont pris feu samedi matin dans le quartier de Sunny Brea, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 23 septembre 2022 Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

Image 3 de 8 Des résidences près de l'eau dans le sud-est du Nouveau-Brunswick sont envahies par les eaux. Ici une résidence sur la route Pointe-du-Chêne. Photo : Radio-Canada / Anieke Atuhube

Image 4 de 8 Les résidents de Sydney au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse sont priés de rester à l'intérieur de leur maison, plusieurs arbres sont tombés. Photo : Radio-Canada / Kayla Hounsel

Image 5 de 8 Des arbres ont été déracinés sur la rue Phillip à Halifax. Photo : Radio-Canada / Krista-Lee Gould

Image 6 de 8 Des dommages importants à Charlotettown. Photo : Radio-Canada / Sheehan Desjardins

Image 7 de 8 Chargement de l’image Plusieurs débris sur les routes près de Pointe-du-Chêne dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Margaud Castadere

Image 8 de 8 Chargement de l’image Un véhicule était submergé par les eaux sur la route Shediac Cape, au Nouveau-Brunswick, samedi matin. Photo : Radio-Canada / ANIEKAN ETUHUBE Fin de la liste de 8 éléments. Retour au début de la liste?

Ce genre de tempête survient surtout pendant l’été et au début de l’automne, lorsque la température des eaux de l’Atlantique augmente. Toutefois, un grand nombre de scientifiques disent que ces tempêtes deviendront plus fréquentes, plus intenses et plus dévastatrices.

Mais pourquoi?!

Dans cette Minute MAJ  (Nouvelle fenêtre) publiée l’an dernier, Tom-Éliot Girard t’explique comment les ouragans se forment, comment on les classifie et pourquoi les changements climatiques pourraient les intensifier.