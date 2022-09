Le castor, héros de l’environnement

Le rongeur pour le climat

Le castor est le plus grand rongeur d’Amérique du Nord. On le trouve presque partout au Canada et aux États-Unis et même dans le nord du Mexique. Et il n’est pas seulement l’animal national du Canada! Selon des scientifiques, il a aussi un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques!

Un constructeur conscientisé

Le castor et l’humain sont les seuls mammifères à façonner leurs maisons à leur goût. Et quand le castor construit son barrage, il ne construit pas seulement une maison, mais aussi un milieu naturel favorable à plein d’autres espèces!

En construisant des barrages, les castors créent des milieux humides dont profitent plein d'autres animaux. Photo : Getty Images /iStockphoto / Dan Pepper

Comment ils font?

Emily Fairfax est l’autrice d’une recherche qui explique comment le castor aide l’environnement. En entrevue avec ICI Alberta, elle explique qu’en creusant des tunnels, les castors humidifient doucement les territoires près de leurs barrages. Ça permet à la terre d’absorber l’eau sans s’inonder.

La chercheuse Emily Fairfax a publié une vidéo sur Twitter pour expliquer comment les castors protègent et améliorent leur environnement.

L’environnement plus résilient

Ces milieux humides créés et entretenus par les castors deviennent plus forts face à des sécheresses ou des feux de forêt. Selon la recherche d’Emily Fairfax, il y a toujours des espaces verts où les castors vivent après un feu de forêt.

D’amour et d’eau (plus) fraîche

Les barrages des castors aident aussi à nettoyer l’eau après un feu de forêt. Quand des cendres et d’autres sédiments se déposent dans la rivière, ils se retrouvent coincés dans les barrages, qui agissent en quelque sorte comme un filtre pour le reste de la rivière.