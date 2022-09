P.K. Subban annonce sa retraite

Un texte de Félicia Latour

Mardi matin, P.K. Subban a annoncé sa retraite du hockey professionnel après avoir joué 13 saisons dans la LNHLigue nationale de hockey . Il a joué pour le Canadien de Montréal, les Predators de Nashville et les Devils du New Jersey.

Dans une déclaration publiée ce matin sur Twitter, il a écrit :

Je ne me suis jamais considéré comme juste un joueur de hockey . Je me suis toujours considéré comme une personne qui se trouvait être un joueur de hockey. Cette perspective m'a permis de profiter de chaque présence sur la glace comme si c'était la dernière, de célébrer chaque but avec émotion et de jouer chaque match comme si quelqu'un payait pour me voir jouer et ne m'avait jamais vu jouer auparavant.