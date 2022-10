Les jets privés des célébrités

Quiz : qu'ont en commun Kylie Jenner, Taylor Swift et Drake? 🤷🏻‍♂️

➡️ Ils sont célèbres. 🤩

➡️ Ils sont riches. 🤑

➡️ Les gens ont critiqué leur utilisation d’un jet privé.😰

✅ Toutes ces réponses!

Cette semaine, la Minute MAJ est de retour! Dans cette édition, Emy Lalune t’explique comment l'utilisation de son propre avion, l'option préférée de nombreuses célébrités, est aussi l'un des moyens de transport les plus polluants. ✈️🌎

L'étude de la société de marketing Yard (en anglais) : Just Plane Wrong: Celebs with the Worst Private Jet Co2 Emissions. (29.07.2022). Yard. https://weareyard.com/insights/worst-celebrity-private-jet-co2-emission-offenders  (Nouvelle fenêtre)

Animatrice : Emy Lalune

Journaliste : Isabelle Turgeon

Réalisateur : Sony Carpentier

Monteur : Gaël Poirier

Édimestre : Félicia Latour