Protéger la biodiversité d’un océan à l’autre

Le Canada est un très grand pays 𝅴– il est classé deuxième dans le monde pour sa superficie! À cause de cela, on y trouve une grande biodiversité, c’est-à-dire une grande variété d’écosystèmes et d’espèces.

Pour pouvoir conserver cette biodiversité, il existe différentes initiatives de protection de la flore et de la faune partout au pays. En voici quelques-unes!

La protéger de quoi?

À cause des changements climatiques et de l’activité humaine, comme la construction ou la chasse, plusieurs espèces animales sont menacées. Pour conserver ces espèces, on les protège des automobiles, des chasseurs, mais aussi des prédateurs et des bactéries.

La nature de l’île de Sable

L’île de Sable se situe dans l’océan Atlantique, près de la Nouvelle-Écosse. L’île est un parc national et, depuis plus d’une centaine d'années, elle abrite une population de chevaux sauvages.

Impact des chevaux

Les chevaux sont très mignons, mais ils ne sont pas natifs de l’île. On ne sait pas exactement comment ils sont arrivés sur l’île, mais on sait que ce sont les humains qui les ont introduits. En ce moment, une équipe de scientifiques étudie le rôle des chevaux dans l’écosystème de l’île.

Un acte de disparition…

À la fin des années 1800, le bison sauvage a failli disparaître. On n’en trouvait que quelques centaines en Amérique du Nord! À ce moment, l'armée américaine a tué des centaines de milliers de bisons dans l’ouest, afin de couper les tribus autochtones d’une de leurs sources de nourriture.

… et de réapparition!

Mais bonne nouvelle! Aujourd’hui, grâce à une collaboration entre près d’une trentaine de nations autochtones et de groupes environnementaux, l’espèce n’est plus menacée. On compte environ 31 000 bisons sauvages en Amérique du Nord.

En mai, la Première Nation Dakota de Sioux Valley, au Manitoba, a même accueilli la naissance d’un bison blanc!

Trois fois plus de caribous

En 2020, il restait seulement 230 caribous sauvages en Colombie-Britannique, comparativement à 40 000 le siècle dernier. En avril, on apprenait que les Premières Nations de Moberly et de Saulteau avaient réussi à faire tripler la population d’une harde locale de caribous.

Les deux Premières Nations ont capturé une dizaine de caribous femelles en gestation et leur ont assuré un lieu sécuritaire pour accueillir leurs petits.