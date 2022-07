Le youtubeur Technoblade meurt d’un cancer à 23 ans

Le youtubeur Technoblade, connu pour ses vidéos Minecraft et pour son humour, s’est éteint la semaine dernière d’un cancer. C’était un joueur passionné de jeux vidéo depuis l'âge de cinq ans. Sa chaîne compte plus de 13 millions d'abonnés et des milliers d’entre eux ont inondé sa page en présentant leurs condoléances à sa famille.

Une plateforme pour parler de son cancer

Il y a moins d'un an, Technoblade, nom réel Alex, a annoncé qu'il était atteint d’un cancer de type sarcome dans une vidéo intitulée where I've been (où j’étais) lorsqu’un grand nombre de ses fans s’interrogeaient sur son absence. Il a expliqué qu’après avoir beaucoup souffert de douleurs dans son bras droit et d’une enflure de l’épaule, il s’est fait prescrire des tests par ses médecins, qui ont découvert une tumeur cancéreuse de type sarcome.

Dans les mois qui ont suivi son diagnostic, Technoblade a continué à publier des vidéos dans lesquelles il partageait des histoires personnelles et souvent drôles concernant son cancer, tout en jouant à Minecraft, son jeu préféré.

Il a parlé des difficultés de la chimiothérapie et de la radiothérapie et du fait qu'il a failli être amputé d'un bras, tout en restant positif et optimiste. Il a aussi commencé une levée de fonds pour Sarcoma Foundation of America, une fondation qui finance l’étude des sarcomes et des remèdes potentiels. À ce jour, sa campagne a permis de récolter plus de 650 000 $.

GG EZ : le dernier adieu de Technoblade

Jeudi dernier, les parents de Technoblade ont annoncé que leur fils était décédé, dans une vidéo intitulée so long nerds (adieu les ringards). Dans la vidéo, son père lit le dernier message que Technoblade a écrit à sa communauté quelques heures avant sa mort.

Si j'avais cent vies supplémentaires, je pense que je choisirais d’être Technoblade à chaque fois, car ce furent les années les plus heureuses de ma vie. — Alex, alias Technoblade

Une portion des ventes de t-shirts marquant la mort du youtubeur Technoblade serviront à financer la recherche sur le cancer de type sarcome. Photo : Technoblade / https://technoblade.com/products

Dans sa lettre, il a remercié ses fans d'avoir souscrit à des abonnements payants et acheté ses produits, tel que le T-shirt ci-dessus. Les adeptes de jeux vidéo vont reconnaître le message good game, easy en anglais (bien joué, facile) comme étant une des dernières blagues du youtubeur. Il a aussi noté que l’argent amassé allait financer les études post-secondaires de ses frères, s'ils le souhaitaient.

Après avoir lu son message, son père lutte contre des larmes et dit qu’il s’ennuie du fils le plus génial qu’il était possible d’avoir .

Salué par les internautes

De nombreux youtubeurs et youtubeuses ont fait le deuil de la mort de Technoblade. Elon Musk, une des personnes les plus riches au monde, et la communauté Minecraft ont rendu hommage au passionné de jeux vidéo sur Twitter.

Nous avons essayé de trouver les mots, mais nous tous ici à Minecraft avons le cœur brisé par la perte de Technoblade. Il signifiait tellement pour notre communauté et apportait tant de joie. Il nous manquera énormément. - communiqué de Minecraft, sur Twitter

Le personnage de Technoblade, un homme-cochon royal portant une couronne de bijoux, fait maintenant partie de l'image d'accueil dans le lanceur du jeu de Minecraft. 👑🐷⚔️