Chaque année, on célèbre pendant le solstice d’été les peuples des Premières Nations, les Inuit et les Métis.

C’est l’occasion de reconnaître l’histoire, la culture, les savoirs, les talents et la diversité des peuples autochtones.

Pour l’occasion, MAJ te présente quelques contenus afin d’en apprendre davantage sur les réalités des peuples autochtones au Canada.