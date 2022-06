Gens du pays raconté par Louise Forestier

Cher abonné / chère abonnée, 🥰

c’est à ton tour,

de te laisser parler

d’amour! 💌

Savais-tu que cette chanson qu’on entend à chaque anniversaire a été écrite par Gilles Vigneault pour célébrer la fête du Québec? ⚜️🥳🎉🎂⚜️

Gens du pays a fait sa première apparition le 24 juin 1975 aux fêtes de la Saint-Jean Baptiste.

Louise Forestier, qui était là ce jour, te raconte l’histoire!

