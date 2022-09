🎵 Crédit musique : Gens du pays (1975), Auteurs-compositeurs: Gaston Rochon, Gilles Vigneault, Les Éditions Vent qui vire

Une chanson qui a marqué le Québec

Le 24 juin 1975, tu n’étais probablement pas né, mais ce fut une soirée marquante pour de nombreux Québécois et Québécoises.

Cette soirée-là, c’était la Fête nationale du Québec, qu’on appelle aussi la Saint-Jean-Baptiste.

La préparation de ce spectacle avait été confiée à trois grands artistes de la scène québécoise : l’humoriste Yvon Deschamps, la comédienne et chanteuse Louise Forestier ainsi que l’auteur-compositeur-interprète Gilles Vigneault.

Une chanson en cadeau

Le spectacle s’appelait Happy Birthday, comme c’était la tradition de chanter Happy Birthday To You pour souligner des anniversaires.

Cependant, dans la foulée du mouvement nationaliste au Québec pendant les années 1960 et 1970, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Gilles Vigneault souhaitaient remplacer cette chanson anglaise par un hymne profondément québécois.

Il faut savoir qu’en 1976, pour la première fois de l’histoire du Québec, un gouvernement souverainiste avait été porté au pouvoir. Le Parti québécois, alors dirigé par René Lévesque, souhaitait faire du Québec un pays. De plus en plus de personnes défendaient la langue française et plusieurs se définissaient dorénavant comme des Québécois plutôt que comme des Canadiens français.

C’est donc dans ce contexte que Gilles Vigneault, avec l’aide du compositeur Gaston Rochon, a décidé d’écrire la chanson Gens du pays, en guise de cadeau au peuple québécois.

Un spectacle inoubliable

Le soir du spectacle, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Gilles Vigneault sont montés sur scène et ont chanté Gens du pays pour la toute première fois. Après seulement quelques minutes, toute la foule connaissait les paroles et chantait la chanson en chœur.

Rapidement, Gens du pays est devenue une sorte d’hymne national au Québec. Encore aujourd’hui, cette chanson d’amour à la langue française résonne dans plusieurs soirées d’anniversaire. Et toi, as-tu déjà entendu cet air lors de ta fête?

