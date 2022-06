Buzz l’Éclair et un baiser symbolique

Vers l'infini et au-delà! 👨🏻‍🚀👽👩🏿‍🚀

Cette semaine, Buzz l’Éclair (Lightyear) fait sa première au cinéma. Dans le film, on y voit un baiser controversé qui a presque été coupé. Le film a été banni dans 14 pays à cause du baiser, dont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Liban et l’Égypte. La Chine, qui a demandé à Disney de couper certaines séquences, pourrait également l’interdire.

Ici, on t’explique le lien entre ce baiser et le projet de loi« Don’t say gay » dont on t'a parlé récemment.  (Nouvelle fenêtre)

Buzz Lightyear et son équipage dans leur vaisseau spatial. Photo : Pixar

Un baiser, et encore?

Pour la première fois dans un film Disney/Pixar, deux personnes du même genre s’embrassent. Eh non, le baiser n'implique pas Buzz, mais plutôt sa commandante et meilleure amie Alisha Hawthorne, qui entretient une relation amoureuse avec une femme.

Presque coupé

En mars dernier, une version du film dans laquelle le baiser avait été coupé a fait scandale chez plusieurs personnes qui travaillent chez Pixar. Un groupe de travailleurs a signé une lettre pour réintroduire la scène, accusant Disney (l’entreprise mère de Pixar) de supprimer délibérément du contenu LGBTQ+ de leurs films.

En colère contre le studio

Les employés étaient frustrés par la décision de couper le baiser pour deux raisons. Premièrement, ils ont accusé les dirigeants de Disney d’avoir coupé presque tous les moments d'affection ouvertement homosexuels et symboles LGBTQ+ de leurs films, dont Luca, Âme et Vice-Versa.

Encore plus d’indignation

Mais ce qui a encore plus fâché les employé.e.s, c’est l’absence d’une réponse publique de la part de Disney envers le projet de loi 1557 en Floride, surnommé « Don’t say gay » ( « Ne dites pas gai » ).

« Don’t say gay , » hein?

En mars 2022, le gouvernement de la Floride a adopté une loi controversée qui interdit l’enseignement sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles primaires publiques. Cette année, au moins 20 États ont introduit des projets de loi semblables.

Buzz Lightyear n'est plus une figurine dans le film dont il sera la vedette. Photo : Pixar

Disney pointé du doigt

Disney a été critiqué pour ne pas s'être prononcé contre cette loi, et d’avoir donné de l’argent à plusieurs élus qui soutenaient la loi controversée. Le président de Disney s’est défendu en disant que c’était à travers ses films que la compagnie combattait la discrimination.

Une petite mais puissante révolte

Plusieurs employés de Pixar ont envoyé une lettre aux dirigeants de Disney  (Nouvelle fenêtre) , qui critique les propos du président.

Même si la création de contenu LGBTQIA+ est la réponse pour réparer la législation discriminatoire dans le monde, il nous est interdit de le créer - Un groupe d'employés de Pixar

Et le résultat de tout ça?

Grâce à leurs efforts, le baiser a été réintroduit dans le film Buzz l’Éclair, et Bob Chapek, le président de Disney, a annoncé que la société suspendait tous les dons politiques aux législateurs de Floride. Il s’est aussi excusé de ne pas avoir réagi plus vite contre ce projet de loi.