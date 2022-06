Pourquoi Justin Bieber a-t-il annulé plusieurs spectacles?

Le chanteur Justin Bieber a annoncé qu’il souffrait d’un syndrome rare et qu’il devait annuler plusieurs dates de sa tournée Justice.

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram  (Nouvelle fenêtre) vendredi dernier, Justin a expliqué qu’il avait le syndrome de Ramsay Hunt, qui cause une paralysie du côté droit de son visage. Cela l’empêche de cligner de l’œil et de sourire.

C'est assez sérieux, comme vous pouvez le voir , a-t-il expliqué dans la vidéo. Pour ceux et celles qui sont frustrés par les annulations de mes prochains spectacles, je ne suis tout simplement pas physiquement capable de les faire.

Plusieurs spectacles annulés avaient déjà été reportés à cause de la pandémie.

Le syndrome de Ramsay Hunt , c’est quoi exactement?

Le syndrome de Ramsay Hunt est causé par le même virus qui cause la varicelle et le zona. Il peut aussi causer une éruption cutanée, des douleurs aux oreilles et même une perte d'audition. Selon plusieurs médecins, la maladie affecte plutôt les adultes âgés de 60 ans et plus, et rarement les plus jeunes (Justin a 28 ans).

Une pause santé

Le chanteur de Peaches a dit qu'il faisait des exercices du visage et qu’il prenait du temps pour se reposer afin de guérir et de pouvoir reprendre sa tournée. Sa convalescence pourrait durer de plusieurs semaines jusqu’à plusieurs mois.