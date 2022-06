La première Barbie trans, inspirée par Laverne Cox

Un rêve réalisé

Pour souligner le 50e anniversaire de l’actrice et militante trans Laverne Cox, la compagnie de jouets Mattel a lancé une poupée Barbie à son image. L’actrice, qui a remporté de nombreux prix et qui défend ouvertement la cause des personnes trans, dit qu’elle voulait créer sa propre poupée depuis des années.

L'actrice et militante trans Laverne Cox assiste à sa célébration « A Very Barbie Birthday » le 26 mai 2022. Photo : Associated Press / Charles Sykes

Un CV curriculum vitae impressionnant

Depuis que la première Barbie est sortie en 1959, elle a eu plus de 200 carrières. Elle a déjà été médecin, musicienne, pompière, athlète et même astronaute. Sa créatrice, Ruth Handler, avait pour but d’offrir la chance à tous les jeunes d’imaginer un futur où tout est possible.

Un futur diversifié?

La première Barbie était une femme blanche aux cheveux blonds. En 1980, les premières poupées afro- américaines et latines ont été introduites. Depuis ce temps, Mattel a ajouté des Barbie de nationalités et de religions diverses à sa collection, dont une Barbie voilée inspirée par l’escrimeuse olympique Ibtihaj Muhammad.

Une Barbie inspirée par l’escrimeuse olympique Ibtihaj Muhammad Photo : Mattel

Taille réelle?

Les poupées Barbie ont souvent été critiquées pour encourager des normes de beauté malsaines et irréalistes. En 2016, Mattel a lancé une ligne de Barbie avec des silhouettes différentes, une prothèse, en chaise roulante, sans cheveux, malentendantes et/ou avec le vitiligo, une dépigmentation de la peau.

En 2016, Mattel a lancé une ligne de Barbie avec des silhouettes différentes, une prothèse, en chaise roulante, sans cheveux, malentendantes et/ou avec le vitiligo, une dépigmentation de la peau. Photo : Mattel

Les poupées et le cerveau

En 2020, des neuroscientifiques à l'Université de Cardiff ont trouvé que les enfants qui jouent avec des poupées développent davantage leurs compétences sociales que lorsqu'ils jouent à des jeux sur une tablette. Cela peut aussi améliorer leurs relations avec les autres dans le monde réel.

Rendre « femmage »