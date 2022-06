Le procès controversé de Depp contre Heard prend fin

L'actrice Amber Heard au procès pour diffamation intenté par son ex-mari Johnny Depp. Photo : AFP / JIM LO SCALZO

La poursuite

En 2019, Johnny Depp lance une poursuite contre Amber Heard pour diffamation. C’est parce qu’en 2018, elle a écrit un texte d’opinion dans le journal américain le Washington Post, dans lequel elle disait avoir été victime de violence conjugale. Selon Depp, ce n’était pas vrai.

C’est quoi de la diffamation?

Selon Éducaloi, « la diffamation, c’est lorsque des propos portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une autre personne ». Dans le cas du procès Depp contre Heard, le jury a jugé qu’Amber Heard avait menti en se disant victime de violences conjugales et qu’elle avait agi « avec une intention malveillante ».

Depp aussi diffamateur

Même si le jury a tranché en faveur de Johnny Depp, on a aussi jugé que l’acteur avait diffamé Amber Heard. Depp avait dit que les allégations de violences sexuelles de l'actrice étaient un « coup monté » dans le journal anglais le Daily Mail en 2020.

Un jury non isolé

Dans certains procès, les membres d’un jury doivent être à huis clos. Ils et elles doivent rester dans un même lieu jusqu’à la fin des délibérations et n’ont pas le droit de lire les nouvelles. On isole le jury pour ne pas influencer sa décision. Ainsi, il se base uniquement sur les preuves présentées en cour. Dans ce cas-ci, le jury n’était pas coupé du monde extérieur.

Un verdict problématique?

Le jury doit être impartial, c’est-à-dire ne pas avoir de parti pris. Puisque le jury n’était pas isolé, certains experts en droit remettent donc en question la validité du verdict. Dans les médias, il était quasi impossible de ne pas tomber sur du contenu portant sur le procès. On remet donc en question l’impartialité du jury.

Ultramédiatisation

Le procès a été ultramédiatisé, c’est-à-dire qu’on en parlait beaucoup dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il était possible de regarder le procès en direct, chose qui n’est pas acceptée partout. Au Canada, on permet rarement aux caméras de filmer un procès.

Tribunal TikTok

En ligne, le soutien pour Johnny Depp était beaucoup plus grand que celui pour Amber Heard. Sur TikTok, le mot-clic #JusticeforJohnnyDepp a été visionné 19,4 milliards de fois, comparativement à 73,2 millions pour le mot-clic #JusticeforAmberHeard.

Danger pour les victimes

Plusieurs experts craignent que le procès et sa surmédiatisation aient des conséquences négatives pour les personnes victimes de violence conjugale. Ces experts croient que le procès a été traité comme du divertissement et que beaucoup de désinformation sur la violence conjugale a circulé en ligne.