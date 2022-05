Des médecins prescriront du temps dans la nature

As-tu déjà remarqué que passer du temps dans la nature te rend plus calme? 💆🌳

Une infusion, une excursion

Une personne qui souffre de stress ou d’hyperactivité peut maintenant, dans neuf provinces, aller voir son médecin pour lui demander de passer du temps dans la nature. Le premier programme canadien de prescription-nature a été lancé en 2020 en Colombie-Britannique. Le Québec a démarré le sien plus tôt cette semaine.

Pourquoi aller dans la nature?

Les professionnels de la santé s’entendent : passer du temps dans la nature a plusieurs bienfaits pour la santé, tant physique que mentale. Le fait de faire une activité physique permet notamment d’améliorer sa santé cardiaque et respiratoire, mais aussi de réduire les symptômes d’anxiété ou de dépression, par exemple.

Comment ça marche?

Passer du temps dans la nature permet de réduire le taux d’hormone du stress, le cortisol. Après 20 à 30 minutes à l’extérieur, les personnes disent se sentir plus calmes. Selon des professionnels de la santé, il faudrait passer au moins deux heures dans la nature par semaine.

Des entrées gratuites

Les professionnels de la santé qui participent aux programmes pourront offrir une entrée gratuite à un parc du réseau de Parcs Canada sous forme de prescription. Le reste, c’est au patient de le faire : aller jouer dans la nature!

Mieux qu’une pilule?

Le temps dans la nature ne remplacera pas tous les soins médicaux. C’est une habitude à ajouter aux traitements plus traditionnels. Les professionnels de la santé cherchent à améliorer les comportements de santé des gens. Ils et elles considèrent que le temps passé dans la nature est aussi important que bien dormir, bien manger et faire de l’exercice physique.

Longs temps d’attente

Les programmes sont victimes de leur popularité! En Colombie-Britannique, quelque 5000 demandes ont été faites au cours des derniers mois. Même si la province a été la première à lancer un programme de prescription-nature, ça peut prendre jusqu’à quatre semaines pour obtenir sa prescription validée.