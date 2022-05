L’Espagne se débarrasse des pubs genrées

Des jouets pour tous et toutes

Le gouvernement de l’Espagne a récemment signé un accord avec l’Association espagnole des fabricants de jouets. L’accord a permis d’adopter un code de conduite qui empêchera notamment les fabricants d’associer des jouets ou des couleurs aux garçons ou aux filles.

Fini les stéréotypes de genre

Par exemple, une publicité de poupées qui cible les jeunes filles ou une pub de camion qui cible les jeunes garçons ne seront plus permises. Les publicités éviteront ainsi de passer le message que la beauté et le travail domestique sont pour les filles, et le sport et l’action, pour les garçons.

Une nouvelle ère

Au lieu de présenter des jouets selon le genre, les fabricants devront décrire ce qu’ils permettent d’acquérir comme compétences. On parlera donc plutôt de créativité, de développement physique et intellectuel et d'empathie, par exemple.

Plus de règles pour les pubs

Les fabricants de jouets devront respecter ces nouvelles normes dans leurs campagnes et messages publicitaires destinés aux moins de 15 ans. Ils devront aussi accorder une attention particulière aux enfants qui ont 7 ans et moins, parce qu’ils sont plus susceptibles d’être influencés par les pubs, selon un communiqué du gouvernement.

Pourquoi ces changements?

Selon le ministre de la Consommation de l’Espagne, Alberto Garzón, les publicités de jouets seront plus égalitaires, véridiques et constructives , ce qui est essentiel pour la protection et le développement des enfants .

Les pubs dans le monde

Savais-tu qu’au Québec la publicité à but commercial qui vise les moins de 13 ans est interdite par la loi? Et en Norvège, il est interdit de cibler les enfants de moins de 18 ans avec de la publicité. Ces deux endroits l’ont interdit, puisqu’ils ont plus de difficulté à reconnaître la différence entre de la promotion et de l’information.