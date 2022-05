Pourquoi célèbre-t-on le Cinco de Mayo?

Cinco de Mayo, ça signifie 5 mai en espagnol. On t'explique les origines de cette fête mexicaine dont on entend parler chaque année.

C’est quoi?

Le Cinco de Mayo, c’est une fête d’origine mexicaine que l’on célèbre, comme le dit son nom, le 5 mai de chaque année. Il s’agit d’une occasion de commémorer la victoire du Mexique contre l’armée française lors de la bataille de Puebla, en 1862.

Pourquoi intervenir?

Après des années de conflit interne, le Mexique était financièrement ruiné. Il devait beaucoup d’argent au Royaume-Uni, à l’Espagne et à la France. Les trois pays ont donc envoyé leurs troupes pour se faire rembourser. Le Mexique est parvenu à s’entendre avec le Royaume-Uni et l’Espagne, mais l’armée française, elle, est restée sur place.

Une victoire inattendue

La France a décidé de saisir cette occasion pour tenter de prendre le territoire mexicain pour lui. Le 5 mai 1862, 6000 soldats français sont allés attaquer la petite ville de Puebla. L’armée française a fait face à 2000 soldats mexicains. Même si la France avait plus de soldats, plus d'expérience et plus d'armes, le Mexique a gagné la bataille.

Célébration de l’identité mexicaine

Aujourd’hui, le Cinco de Mayo est davantage célébré aux États-Unis qu’au Mexique. C’est l’occasion pour les personnes d’origine mexicaine de célébrer leur héritage et leur culture, un peu comme la St-Patrick pour les personnes d’origine irlandaise.

Envie de célébrer?

Aux États-Unis, 39 % des personnes qui célèbrent le Cinco de Mayo le font en mangeant de la nourriture mexicaine! Tu peux toi aussi participer à la fête et t’intéresser à la culture mexicaine en regardant un film comme La leyenda de la Llorana ou El Libro de la Vida (La légende de Manolo en français)!

Source : National Today