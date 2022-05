Elon Musk achète Twitter

Elon Musk, ça te dit quelque chose? 🚗🚀

Le milliardaire vient tout juste d’acheter le réseau social Twitter, pour la somme de 44 milliards (oui, oui! 💵) de dollars américains!

Pourquoi en parle-t-on autant? Et est-ce que ça aura un impact sur les utilisateurs et utilisatrices de la plateforme?

44 milliards de $ pour l’oiseau bleu

Le multimilliardaire Elon Musk a acheté le réseau social Twitter plus tôt cette semaine. Le réseau social a accepté l’offre de Musk pour 44 milliards de dollars américains.

La petite histoire de Twitter

Twitter, c’est un réseau social américain qui a vu le jour en 2006. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent écrire des tweets (ou gazouillis, en français) d’au plus 280 caractères. Twitter est un des réseaux préférés des politiciens politiciennes, des journalistes, des activistes et des chercheurs et chercheures.

Elon Musk, c’est qui?

Elon Musk, c’est un nom connu. Il est actuellement l’homme le plus riche sur Terre, selon le magazine Forbes, avec une fortune évaluée à plus de 200 milliards de dollars. Il est le grand patron de la compagnie de voitures électriques Tesla, ainsi que le fondateur de SpaceX, une compagnie d’aéronautique.

Musk et la liberté d’expression

À de nombreuses reprises, Elon Musk a critiqué Twitter en ce qui concerne la liberté d’expression. Il juge que la modération est trop sévère, donc qu’on supprime trop rapidement des tweets ou des comptes. Beaucoup de personnes ont pensé qu'il autoriserait le retour sur Twitter de l'ancien président américain Donald Trump, banni du réseau social en janvier 2021.

Une marmite à désinformation?

Certains experts des médias craignent l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter. Ils et elles pensent qu’une modération moins sévère des comptes de la plateforme pourrait augmenter le nombre de fausses nouvelles qui y circulent. Elon Musk a déjà fait circuler plusieurs fausses nouvelles à partir de son compte Twitter.

Ça change quoi?

Plusieurs personnes et groupes de défenses des droits de la personne s’inquiètent du pouvoir qu’aura Elon Musk. C’est notamment le cas d’Amnistie internationale, qui craint les mesures que pourrait prendre Twitter pour affaiblir l'application des politiques et des mécanismes conçus pour protéger les utilisateurs .

Potentiels changements

Outre d’éventuels changements dans la façon dont le contenu est modéré sur Twitter, Elon Musk a proposé plusieurs idées pour le réseau. Certaines modifications incluent l’ajout d’un bouton pour modifier des gazouillis déjà publiés et des changements à la formule payante de Twitter.