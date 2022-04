Pour la Journée internationale des droits des femmes, MAJ te présente quelques groupes de femmes qui luttent pour leurs droits dans le monde. Il en existe tout plein, mais ces femmes-ci ont particulièrement marqué l’actualité dernièrement!

Tu as peut-être vu ou entendu des variations du nom de la journée. Journée des femmes, journée de la femme, jour du droit des femmes, etc. Au Canada, on utilise deux variations : la Journée internationale des femmes et la Journée internationale des droits des femmes.

On parle des droits des femmes parce que la journée sert à dénoncer les discriminations et les violences faites aux filles et aux femmes. Elle souligne aussi les femmes, d’ici comme d’ailleurs, qui se sont battues et toutes les luttes qu’il faut encore mener!

Encore aujourd’hui, beaucoup de femmes font toujours face à énormément d’adversité. C’est notamment le cas des femmes racisées, des femmes autochtones, des femmes trans, des femmes en situation de handicap, des femmes pauvres ou encore des femmes qui vivent dans un endroit vulnérable aux changements climatiques.

En ce 8 mars, on salue celles et ceux qui continuent à se battre pour l’égalité! 💪

Les femmes ukrainiennes

Depuis le début de la guerre, les femmes ukrainiennes se battent. Même si les femmes ne composent que 15 % des militaires, beaucoup d’entre elles contribuent à l’effort de guerre autrement. Que ce soit en cousant des gilets pare-balles ou en traversant des frontières pour sauver leurs enfants, les femmes ukrainiennes résistent.

Les femmes afghanes

Les femmes afghanes n’ont pas eu le choix de composer avec un grand nombre de restrictions quand les talibans ont pris le pouvoir à la mi-août 2021. Elles ne peuvent notamment plus se déplacer seules lors de longs trajets et sont exclues d’emplois publics. Malgré tout, elles organisent des manifestations et continuent de se battre.

Les femmes péruviennes

La fin de semaine dernière, des centaines de femmes péruviennes ont pris les rues de Lima afin de manifester contre les violences faites aux femmes et pour l’avortement légal. Elles ont également dénoncé l'inaction du gouvernement face à la quantité importante de féminicides au pays. En 2021, 141 femmes ont été assassinées au Pérou.