Malade pour le Jour de la Terre?

Le 22 avril, c’est le Jour de la Terre. Cette année, la campagne canadienne vise à trouver des solutions pour réduire son écoanxiété. Comment? En s’activant pour la santé de la Terre! 🌏🩺🌡

L’action pour la Terre…

Au Canada, le Jour de la Terre est organisé conjointement avec la France. Cette année, l’organisation a lancé la campagne Guérissons ensemble. Cette dernière invite les gens qui se soucient de l’environnement à se déclarer malades le 22 avril, afin de prendre part à des actions de groupe pour la Terre. Plus d’un milliard de personnes dans 193 pays posent des gestes à l’occasion du Jour.

… et pour nous aussi!

L’idée de cette campagne est partie des résultats d’un sondage réalisé en mars 2022. Selon ce sondage, 45 % des Canadiennes et des Canadiens souffrent d’écoanxiété. Chez les 18 à 34 ans, on parle de 59 %! Comme remède à cette écoanxiété, le Jour de la Terre Canada propose à tous ceux et celles qui le peuvent de se rassembler et de passer à l’action. (Source : Sentiment d’écoanxiété , Léger, mars 2022)

Agir pour guérir

Même si l’écoanxiété peut paraître insurmontable, il y a des solutions pour l’atténuer. Selon Tel-jeunes, utiliser ses craintes comme un moteur pour agir et s’engager socialement peut aider à transformer l’anxiété en actions concrètes . Tu peux aussi réduire la quantité de mauvaises nouvelles que tu consommes sur l’environnement.

Le Jour de la Terre, ça part d’où?

Le 22 avril 1970, on a célébré pour la première fois le Jour de la Terre aux États-Unis. Il s’agit au départ d’une initiative qui vise à éduquer la population sur des questions environnementales. Depuis les années 1990, le Jour de la Terre est célébré dans la majorité des pays du monde, notamment par le biais d’activités éducatives et de manifestations.

Des activités pour tout le monde!

Nettoyage des berges, manifestations, spectacles, conférences en ligne… il y a une multitude d’activités auxquelles tu peux prendre part le 22 avril. Un calendrier des activités canadiennes a été mis en ligne sur le site web du Jour de la Terre  (Nouvelle fenêtre) . Tu peux aussi écrire aux élu.e.s d’où tu habites pour savoir s’ils et elles ont prévu quelque chose.

Le 22 avril tous les jours

Il existe plusieurs groupes sur les réseaux sociaux qui proposent des défis pour aider la planète. Sur Facebook, il y a par exemple le groupe Nettoie ton kilomètre, qui encourage les gens à ramasser des déchets dans leur quartier. À plusieurs, c'est toujours plus stimulant!

On veut t’entendre

Est-ce que toi ou tes ami.e.s faites quelque chose pour le Jour de la Terre? Ton école organise-t-elle une activité? Fais-nous-en part dans un courriel! 📧 maj@radio-canada.ca