La Russie a intensifié sa bataille pour le contrôle du Donbass, le cœur industriel de l'est de l'Ukraine, en intensifiant les assauts sur les villes et les villages le long d'un front de plusieurs centaines de kilomètres de long, dans ce que les responsables des deux parties ont décrit comme une nouvelle phase de la guerre.

Marioupol, un port stratégique sur la mer d'Azov, est assiégé par les troupes russes et les forces des zones séparatistes autoproclamées de l'est de l'Ukraine.

Des missiles russes ont frappé la ville de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine lundi, tuant au moins six personnes, ont déclaré des responsables ukrainiens, alors que les troupes de Moscou ont intensifié les frappes sur les infrastructures en préparation d'un assaut total sur l'est.

Des témoins ont déclaré que de multiples explosions, probablement causées par des missiles, ont frappé la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, tôt lundi, alors que le pays se préparait à un assaut russe total dans l'est.

Irpin, une banlieue de Kiev, a été fortement endommagée lors des combats entre les forces d'invasion russes et les troupes ukrainiennes quelques semaines auparavant.

Les citoyens de Bucha sont toujours privés d'électricité, d'eau et de gaz après plus de 44 jours depuis le début de l'invasion russe.

Photo : Associated Press / Emilio Morenatti

Photo : Reuters / CONSEIL MUNICIPAL DE MARIOUPOL

