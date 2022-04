Ketanji Brown Jackson, la première femme noire à la Cour suprême des États-Unis

La semaine dernière, Ketanji Brown Jackson a été nommée à la Cour suprême des États-Unis. Même si plusieurs experts croient que la juge Jackson est l’une des personnes les plus qualifiées pour occuper le poste, sa nomination n’a pas fait l’unanimité au Sénat.

Une première aux États-Unis

Le 7 avril dernier, le Sénat des États-Unis a officiellement confirmé la nomination de Ketanji Brown Jackson comme juge à la Cour suprême. Elle remplacera le juge Stephen Breyer, qui a annoncé, en janvier, qu’il prenait sa retraite. C’est la première fois qu’une femme noire accède au plus important tribunal du pays.

C’est qui?

Ketanji Brown Jackson a étudié à la prestigieuse Faculté de droit de l’Université Harvard, près de Boston, au Massachusetts. Elle a obtenu son diplôme en 1996 et a ensuite entrepris une carrière comme avocate et juge. Elle a notamment effectué un stage auprès du juge Stephen Breyer, qu’elle remplacera cette année.

Le processus de nomination

Aux États-Unis, c’est le président qui nomme les juges à la Cour suprême. Ensuite, le Sénat, composé de membres démocrates et républicains, doit confirmer cette nomination en votant. La juge Jackson a reçu 53 votes en sa faveur et 47 contre.

Une nomination historique

La juge Jackson est la première femme afro-américaine à être nommée à la Cour suprême. Avant elle, seulement deux hommes noirs ont eu accès à ce tribunal, tout ça en 200 ans d’histoire.

Un tribunal plus diversifié

Pour la première fois dans l’histoire, la Cour suprême des États-Unis ne sera pas composée d’une majorité d’hommes blancs. Avec la nomination de Ketanji Brown Jackson, il y aura 4 femmes juges sur 9. Trois juges sont également des personnes racisées, dont la juge d’origine portoricaine Sonia Sotomayor et le juge afro-américain Clarence Thomas.

La Cour suprême, c’est quoi?

La Cour suprême des États-Unis est le tribunal le plus important du pays. Elle a un poids important sur les grandes décisions qui y sont prises. Ce sont souvent ses juges qui tranchent si une loi ou une nouvelle règle peut être mise en place dans plusieurs États ou pas. Depuis 1869, 9 juges y siègent.

Des décisions importantes

La Cour suprême tranche souvent dans les cas les plus difficiles et controversés, comme la célèbre décision Roe contre Wade, qui a rendu l’avortement légal aux États-Unis. On est d’ailleurs en train d’examiner cette décision en ce moment pour savoir si on la maintient ou pas.