Le projet Bay du Nord fait parler

Le projet pétrolier Bay du Nord vient d’être approuvé par le gouvernement canadien.

Il vise à exploiter un gisement de pétrole sous-marin au large de Terre-Neuve. ⚓

Mais cette nouvelle entraîne une grande question… 🤷

Est-il possible de continuer à produire (et à consommer) du pétrole ET de réduire nos GES (gaz à effet de serre) en même temps? ⛽🌎

À voir… 🕵

Pour le moment, notre collaborateur Thomas Gauthier t’explique les faits essentiels du projet, son potentiel économique et les critiques qu’il reçoit.