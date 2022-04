Meaghan Benfeito et Charles Hamelin annoncent leur retraite

C’est peut-être leur retraite du monde sportif, mais les athlètes canadiens Meaghan Benfeito (33 ans) et Charles Hamelin (37 ans) ont encore beaucoup de projets à réaliser.

Se jeter à l’eau

Meaghan, plongeuse née à Montréal et triple médaillée olympique, a annoncé sa retraite au début du mois d’avril, juste avant les championnats canadiens de plongeon, à Saskatoon.

Elle avait seulement 16 ans quand elle a gagné sa première médaille aux Jeux olympiques (JO) de Pékin avec sa partenaire Roseline Filion, en 2008. Elle a aussi participé aux JOJeux olympiques de Londres (2012), de Rio (2016) et de Tokyo (2020). Au total, elle a remporté 124 médailles dans des compétitions internationales.

Meaghan Benfeito montre ses trois médailles olympiques Photo : Équipe Canada/Minas Panagiotakis

Un nouveau rêve

Le travail avec les jeunes enfants intéresse beaucoup Meaghan, qui dit : Je viens d’une grosse famille portugaise avec plein de cousins et cousines. J’aime les voir réussir et les aider.

Meaghan, marraine d’honneur du Centre de pédiatrie sociale de Laval, partage un rêve en commun avec ses deux sœurs : celui d’ouvrir une garderie.

Tu peux la voir à MAJ, encourageant le jeune Iani de sauter à partir du fameux (et terrifiant) 10 m! Écoutez surtout ses mots d’inspiration ici.  (Nouvelle fenêtre)

Un dernier tour de piste

Le patineur de vitesse Charles Hamelin a pu célébrer ses 19 ans avec l’équipe canadienne avec sa famille, ses coéquipiers et coéquipières ainsi que des centaines de supporteurs à l’aréna Maurice-Richard. Dimanche, son équipe a décroché la médaille de bronze au relais 5000 m aux championnats mondiaux de courte piste. C’est dans cette épreuve que l’équipe canadienne a gagné l’or aux derniers JOJeux olympiques , à Pékin.

Avant le relais, les gens ont commencé à scander mon nom; ça m’a rendu très émotif. Une chance que j’avais mes lunettes dorées, parce que j’avais de grosses larmes dans les yeux. [...] Ça m’a prouvé pourquoi j’aimais le sport et pourquoi j’aime faire du courte piste. Charles Hamelin, en entrevue avec Roseline Filion à Tout un matin

Charles Hamelin et ses coéquipiers ont gagné le bronze, dimanche à Montréal. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Patiner vers l’avenir

Charles, surnommé la locomotive de Sainte-Julie , a gagné 186 médailles dans sa carrière à l’international et a participé à cinq JOJeux olympiques , et il est l’athlète canadien le plus décoré aux Jeux olympiques d’hiver, en compagnie de Cindy Klassen. 🥇🥇🥇🥇🥈🥉

Maintenant, il dit qu’il a hâte de passer du temps avec sa conjointe et sa fille, Violette. Parmi ses projets : continuer son travail avec deux entreprises et écrire sa biographie.