Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié la troisième partie de son sixième rapport lundi, qui propose des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les deux premiers volets du rapport portaient sur l’accélération du réchauffement climatique et les effets sur la population mondiale.

Agir maintenant

Le dernier volet du rapport du GIECGroupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est clair : l’augmentation d’émissions de GESgaz à effet de serre doit absolument s’arrêter en 2025. Et après ça, il faut qu’elles baissent de 43 % d’ici 2030. Ces chiffres peuvent paraître un peu flous. C’est pourquoi le rapport propose des solutions plus concrètes pour les gouvernements.

Des villes repensées

Selon les experts du GIECGroupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat , des mesures relativement simples mises en place par les villes pourraient avoir un grand impact sur la lutte contre les changements climatiques. Électrifier le transport en commun et offrir du logement abordable aux familles près de leurs lieux de travail pour réduire leurs besoins en transport sont parmi les solutions proposées.

Manger plus vert

Une autre solution proposée par le GIECGroupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est de revoir nos habitudes alimentaires. Notamment, il faudrait manger moins de viande et privilégier les aliments qui proviennent de moins loin. Si tes parents hésitent à s’abonner à un panier de fruits et légumes d’une ferme locale, c’est l’occasion de leur en parler!

Fossiliser les énergies fossiles

En 2015, lors de la COPConference of Parties 21 à Paris, 196 pays, dont le Canada, se sont engagés à limiter le réchauffement climatique global à 1,5 °C. Pour atteindre cet objectif, on doit éliminer notre utilisation du charbon et réduire notre production de pétrole de 60 % et de gaz de 70 % d’ici 2050.

Investir dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles est, moralement et économiquement, une folie. - Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies

Un nouveau projet pétrolier

Deux jours après le dépôt du rapport du GIECGroupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat , le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a donné le feu vert à un mégaprojet pétrolier. Il s’agit de Bay du Nord, un projet au large de Terre-Neuve. Selon le ministre, le projet sera soumis aux plus sévères exigences en matière d’émissions des GESgaz à effet de serre .

Plan canadien

Cette annonce arrive une semaine après que le gouvernement fédéral eut dévoilé son plan pour la réduction des émissions de GESgaz à effet de serre . Le plan prévoit que le Canada réussira à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Ça veut dire qu’il réduira ses émissions de GESgaz à effet de serre à zéro ou compensera ceux émis en plantant des arbres, par exemple.

C’est possible, ça?

Depuis 1988, le Canada a publié au moins 11 plans et fixé 9 objectifs d'émissions de GESgaz à effet de serre . Aucun de ces objectifs n’a été atteint. Mais cette fois-ci, plusieurs environnementalistes voient positivement le plan, qui prévoit que les secteurs pétrolier et gazier réduisent de beaucoup leurs émissions de GESgaz à effet de serre . Malgré tout, plusieurs groupes environnementaux trouvent que ce n’est pas assez.

Et au Québec?