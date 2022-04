Le jeu Fortnite amasse 144 millions de dollars pour l’Ukraine

Epic Games, le studio américain créateur du jeu vidéo Fortnite, a annoncé hier qu’il va donner 144 millions de dollars américains à l’aide humanitaire en Ukraine.

Cette somme représente les profits réalisés par le célèbre jeu en collaboration avec XBox (Microsoft) entre le 20 mars et 3 avril. Alors que le téléchargement du jeu est gratuit, Fortnite gagne des milliards de dollars grâce aux joueurs qui achètent des costumes et des accessoires pour leurs personnages. Le jeu compte plus de 350 millions de joueurs et joueuses dans le monde.

L’argent récolté devrait aller à plusieurs organisations internationales, dont l’UNICEFFonds international de secours à l'enfance des Nations Unies , le Programme alimentaire mondial, et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, des milliers de citoyen.ne.s sont mort.e.s et plus de 4,2 millions ont dû fuir leur pays.

Epic Games est parmi plusieurs studios de jeux vidéo qui ont levé des fonds pour l’aide humanitaire en Ukraine et en Europe de l’est. Humble Bundle a annoncé avoir récolté 20 millions de dollars, alors que Riot Games (créateur deLeague of Legends) a amassé 5,4 millions de dollars.