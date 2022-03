Le Défi GEStes, c’est quoi?

Le Défi GEStes, c’est un défi créé par et pour les jeunes. Le but? Diminuer ses émissions de gaz à effet de serre en changeant ses habitudes alimentaires. 🥗🧘

Le Défi a eu lieu du 21 février au 21 mars. L’équipe de MAJ est partie à la rencontre de Zhilu, une élève engagée membre du comité jeunesse du Défi!

« Le Défi GEStes, c'est un défi pour encourager les jeunes Montréalais de 13 à 17 ans, je crois à réduire leurs émissions et empreinte carbone en essayant de publier des recettes véganes, puis en essayant de changer les viandes rouges par les protéines végétales et des œufs, du lait, par exemple. » - Zhilu

L’empreinte carbone, c’est quoi?

L’empreinte carbone, c’est une estimation de la quantité de gaz à effet de serre ( GESgaz à effet de serre ) émis lorsqu’on consomme quelque chose. Dans le cas d’un aliment, on prend en compte sa production à la ferme, sa transformation en usine, son transport vers l’épicerie, son utilisation dans la cuisine et comment on l’élimine. Par exemple, est-ce qu’on le jette aux poubelles?

Source : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, juillet 2020

L’empreinte carbone de l’assiette des Québécois

En 2020, des chercheurs ont découvert que l’alimentation d’un.e Québécois.e génère en moyenne 2,5 tonnes de CO2 par an. Ça représente le quart des émissions de GESgaz à effet de serre d’une personne! Les protéines animales représentent la plus grande partie de ces émissions, parce que l’élevage d’animaux prend plus de ressources que la culture de fruits et de légumes.

Calcul des émissions de GES gaz à effet de serre de Zhilu (les résultats de son défi)

« On peut voir ici comment notre alimentation change vraiment notre empreinte carbone. Donc, pour moi, mon alimentation, c'est la chose la plus importante, la source de mon empreinte carbone. Que je pourrais, je crois, changer beaucoup ici. Et c'est aussi quelque chose que les jeunes pourraient contrôler aussi leur alimentation. Moi, je peux pas contrôler. Où est-ce que j'habite? Quelle voiture est-ce que j'utilise? Mais moi, je peux contrôler ce que je mange, donc c'est chouette. » - Zhilu

Comment les diminuer, ces fameux GES gaz à effet de serre ?

La première étape, c’est de prendre conscience de ta consommation et de celle de ta famille. Mangez-vous beaucoup de viande? Est-ce que vous achetez beaucoup de produits qui arrivent de loin? En changeant tes habitudes alimentaires, tu peux rapidement diminuer ton empreinte carbone!

Implication des jeunes

« Puis les jeunes, il faut que les jeunes agissent. Oui, et c'est vraiment parce que là, on sait qu'il y a beaucoup de dommages dans notre planète, mais en fait, c'est qui qui vont, qui vont essayer de changer, qui est-ce qui va endurer ces dommages? C’est les jeunes. Donc c'est nous qui sommes comme plus responsables de changer les choses et d'améliorer les choses aussi. Ce que je dis toujours, c'est que c’est jamais trop tôt pour faire une différence. C'est ce que je tiens à cœur. » - Zhilu

Un vrai changement

En un mois, la participation des jeunes au Défi GEStes a permis d’éviter 1484 kg de GESgaz à effet de serre . Ça, c’est l’équivalent de 142 464 ballons de soccer ou 247 heures de voiture sur l’autoroute. Imaginez si tout le monde le faisait à longueur d’année! Pour t’inspirer, le site du Défi GEStes  (Nouvelle fenêtre) contient plein de recettes qui polluent moins.

Source : Défi GEStes