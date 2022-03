Des milliers d’étudiants font la grève au Québec

Quelques milliers d'étudiant.e.s de cégeps et d'universités québécoises manifestent aujourd’hui pour réclamer la gratuité scolaire.

Ils et elles demandent l’éducation gratuite pour tout le monde, du primaire à l’université, payée par le gouvernement provincial, avec l'argent amassé par les taxes.

Pourquoi aujourd’hui, le 22 mars 2022?

Deux raisons :

C’est un anniversaire symbolique pour le mouvement étudiant au Québec. Le 22 mars 2012, plus de 100 000 personnes ont manifesté contre la hausse des droits de scolarité dans le centre-ville de Montréal. C’est aussi aujourd’hui que le gouvernement provincial annonce son budget, c'est-à-dire son plan économique pour l’année. On estime que les frais de scolarité connaîtront leur plus grande hausse (8,2 %) depuis 2013. Cela représente 223 $ de plus par année pour les étudiants et étudiantes.

En grève

Plus de 82 000 étudiantes et étudiants de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), de l’Université de Montréal et d’une dizaine de cégeps sont en grève cette semaine. Plusieurs associations étudiantes, ailleurs au Québec, manifesteront toute la semaine pour d’autres causes, telles que la rémunération des stages, la précarité étudiante et la lutte pour la justice climatique.

