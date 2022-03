L’inflation, ça mange quoi en hiver?

La nourriture, le gaz, l’électricité, les vêtements : tout coûte plus cher. Il y a un mot qui revient constamment pour justifier la hausse des coûts : l’inflation. Mais c’est quoi, l’inflation? On te l'explique!

Pour comprendre

Pour faire simple, l’inflation, c’est quand les prix montent. D’abord, il faut savoir comment on calcule le prix d’un bien. Prenons l’exemple d’une pomme. Pour que la pomme se rende à toi, il faut que l’agriculteur paie son terrain, ses employés et employées, ses machines pour la mettre dans un sac, le transport, etc. L’agriculteur doit aussi faire du profit!

L’inflation, c’est quoi?

Les prix des biens augmentent de temps en temps parce que les coûts de production augmentent aussi. Par exemple, le salaire des employés et employées de l’agriculteur augmente chaque année. Pour faire du profit, l’agriculteur doit augmenter le coût de la pomme. Si ton sac de pommes coûte 7 $ une année, il pourrait coûter 7,01 $ l’année suivante.

L’offre et la demande

Autre facteur, c’est que les prix ont tendance à monter quand la demande de biens est plus grande que ce qui est offert. À l’inverse, les prix ont tendance à descendre quand on produit plus de biens que les gens en demandent. Par exemple, si plus de monde veut manger des pommes, les pommes vont coûter plus cher parce qu’elles seront très demandées.

Source : Banque du Canada

Dans une situation particulière?

En ce moment, l’inflation est beaucoup plus grande qu’à l’habitude et augmente à une vitesse trop élevée. Présentement, l’inflation est d’environ 5 %, donc le coût des biens augmente d’environ 5 % aussi. Ça fait en sorte que plusieurs personnes peuvent avoir de la difficulté à payer des biens essentiels comme de la nourriture.

Pourquoi l’inflation est élevée?

Il y a plusieurs explications. En voici une. C’est qu’au cours des deux dernières années, le prix de l’essence a beaucoup changé. Ça fait donc augmenter le prix pour transporter les biens. Aussi, les gens voyagent maintenant plus qu’au début de la pandémie et donc la demande d’essence dépasse l’offre.

La guerre en Ukraine

Le prix de l’essence monte aussi en raison de la guerre en Ukraine, car plusieurs pays ont décidé de ne plus acheter de pétrole de Russie pour la punir d’avoir envahi l’Ukraine. La Russie étant un grand producteur de pétrole, l'offre diminue et le prix augmente.

Qu’est-ce qu’on peut faire?

En ce moment, on est dépendants de l’essence pour transporter nos produits. Le prix des biens varie donc selon le prix du pétrole. Une des solutions, c’est de se tourner vers d’autres options que le pétrole qui proviennent d’énergies vertes. Et cette transition doit venir autant des gouvernements que des citoyens et des citoyennes.