Une loi surnommée Don’t say gay en Floride

Mardi, le gouvernement de la Floride, majoritairement républicain, a voté une loi controversée qui interdit l’enseignement sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles primaires publiques. Cette loi est surnommée la loi Don’t say gay ( Ne dîtes pas gai ) par les personnes qui s’y opposent.

C’est quoi la loi?

Elle empêcherait le personnel enseignant de parler d’identité de genre et d’orientation sexuelle d'une façon inappropriée pour l'âge ou le développement des élèves . La loi s’applique aux élèves de la maternelle à la troisième année. Elle n’empêcherait cependant pas les discussions spontanées sur ces sujets entre les professeurs et les élèves.

Conséquences possibles

Plusieurs s’inquiètent des répercussions que pourrait avoir la loi sur les jeunes LGBTQ+ si leurs classes ne sont pas des espaces sûrs où discuter de ce qu’ils et elles vivent. La loi permettrait aussi aux parents de poursuivre les écoles s’ils jugent qu’elles enseignent des contenus inappropriés .

Pourquoi ça a été voté?

Selon les politiciens qui ont écrit la loi, celle-ci ne vise pas à exclure les élèves LGBTQ+. Il s’agirait plutôt d’une façon de redonner le contrôle de l’enseignement aux parents. Joe Harding, l’élu qui a présenté la loi, croit que c’est aux parents de parler de ces sujets avec leurs enfants.

Une vive opposition

Dès sa présentation à la Chambre des représentants de la Floride, la loi a fait réagir aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde. Plusieurs groupes de défense des droits de la personne ont dénoncé la loi, disant qu’elle s’attaquait aux personnes LGBTQ+. Le président américain, Joe Biden, a quant à lui qualifié la loi de haineuse .

Les jeunes se mobilisent

Munis de drapeaux arc-en-ciel et de pancartes, des centaines de jeunes ont manifesté devant l’Assemblée législative de Floride à Tallahassee. Leur slogan de choix est We say gay ( Nous disons gai), en réponse au surnom de la loi. Des jeunes d’écoles secondaires floridiennes ont aussi manifesté un peu partout dans l’État.

Et la suite?

La loi, qui a été votée à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat de la Floride, n’a pas encore été adoptée. Le texte doit être signé par le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Il est cependant peu probable qu’il ne le signe pas, comme il s’est déjà montré favorable à cette loi.