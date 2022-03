Qu’est-ce qu’on mange en 2050?

À manger pour tous et toutes

L’ ONUOrganisation des Nations unies prédit que, d’ici 2050, la population de la Terre sera de près de 10 milliards. Elle prévoit aussi qu’il faudra environ 60 % de plus de nourriture pour répondre aux demandes en alimentation. Avec les changements climatiques qui amènent des difficultés dans le monde de l’agriculture, il faudra user de créativité pour nourrir la population mondiale.

Le futur, c’est l’environnement

Les solutions pour répondre à la demande croissante en alimentation ne manquent pas. Mais pour permettre à l’ensemble de la population de manger adéquatement, il faudra aussi faire des choix soucieux de respecter l’environnement. Pour l’instant, des régimes alimentaires qui contiennent moins de viande restent l’option la plus écologique!

Manger des bibittes?

En te promenant au supermarché, tu as peut-être déjà remarqué qu’il existe des aliments à base d’insectes, comme de la farine de grillon. De plus en plus communs en Occident, les insectes seraient d’excellentes sources de protéines, selon plusieurs experts. Plusieurs aliments comme des barres protéinées pour sportifs en contiennent déjà!

Les aliments déshydratés

En plus d’être très nutritive, la nourriture consommée par les astronautes permet de rêver à des voyages spatiaux. Des aliments déshydratés, des barres d’énergie et des repas en poudre sont parmi les produits comestibles développés par la NASAAdministration nationale de l'aéronautique et de l'espace . Cette forme de nourriture est particulièrement pratique et nourrissante, ce qui pourrait être utile pour nourrir une population grandissante.

De la nourriture qui sort des imprimantes