La technologie au service de l’école

Dans le cadre de notre série Futur proche, on te parle de technologies qui pourraient transformer ta classe. Et, promis, ça va plus loin que les tableaux blancs interactifs! Photo : Radio-Canada

Tanné.e d’être assis.e?

L’école du futur et la technologie, ça va au-delà des écrans! Lü - Aire de jeu interactive, une entreprise québécoise, a développé un système interactif qui mêle jeu, activité physique et apprentissage scolaire. Des aires de jeux sont projetées sur les murs et, à l’aide de caméras 3D, les participant.e.s sont amené.e.s à utiliser des ballons pour répondre à des questions.

Un cours pour être youtubeur

À Waterloo, en Estrie, un nouveau cours à saveur techno sera donné à compter de septembre prochain. Le cours, donné à l’école secondaire Wilfrid-Léger, utilisera YouTube afin de montrer aux élèves comment créer du contenu, que ce soit devant ou derrière la caméra. On y enseignera aussi les technologies numériques, et on y donnera des conseils pour éviter la cyberintimidation.

Des robots qui enseignent

À Séoul, en Corée du Sud, on teste en ce moment des robots miniatures dans des classes de maternelle. Plus que de simples jouets, les robots, nommés Alpha Mini , permettent aux jeunes d’apprendre à coexister avec l’intelligence artificielle. En plus de les préparer à un avenir technologique, le robot est capable de danser, de mener des karaokés et même d’enseigner des mouvements de kung-fu!

La technologie contre les inégalités

Au Canada, la plupart des jeunes âgés entre 5 et 16 ans ont accès à l’école, ce qui n’est pas le cas partout dans le monde. Mais, même au Canada, ce n’est pas tout le monde qui a accès aux mêmes ressources à l’école ni tout le monde qui a la possibilité de tout étudier. L’utilisation des technologies en classe permet à plus d’élèves de s’ouvrir sur le monde et donc d’avoir accès à plus de savoirs.

Et si on voyageait…

Un voyage scolaire, ça peut être une expérience culturelle enrichissante et vraiment le fun. Mais ce n’est pas tout le monde qui y a accès. Ça coûte de l’argent et des fois ça prend même un passeport. C’est possible, avec la réalité virtuelle, de faire le tour du monde en restant dans ta salle de classe.

… en tapant sur son téléphone?

Google, notamment, propose des visites guidées dans plusieurs parcs nationaux, monuments historiques et musées du monde entier. En une seule journée, tu peux visiter les pyramides d’Égypte et aller célébrer Divali, une grande fête très populaire en Inde.