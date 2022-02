C’est quoi le nouveau rapport du GIEC sur la crise climatique? On t’explique!

Le changement climatique est à l'ordre du jour aujourd'hui, encore plus qu’à l’habitude. Un nouveau rapport qui évalue l’état de notre climat a été publié par le GIECGroupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat , et ce n’est pas très prometteur. C’est la deuxième partie d’un rapport publié l’été dernier, qu’on t’a expliqué ici  (Nouvelle fenêtre) .

C’est quoi le GIEC Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat ?

Le GIECGroupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat , c’est le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat. C’est un peu comme les Avengers, une équipe étoile ayant pour but d’aider la planète. Le GIECGroupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat a été fondé en 1988 par l’ ONUOrganisation des Nations unies et par l'Organisation météorologique mondiale, et compte aujourd’hui 195 pays membres, y compris le Canada. Sa mission est d'analyser les changements climatiques, leurs conséquences et les stratégies d'adaptation qui peuvent être possibles. Les gouvernements peuvent se baser sur ces études pour proposer des règles et des politiques climatiques.

Alors, quoi de neuf?

D’abord, il paraît que les impacts des changements climatiques seront plus importants qu'on le pensait, et certains sont déjà irréversibles. D’ici la fin de la décennie, le GIECGroupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat prévoit une augmentation de 1,5 °C de la température planétaire. Cela entraînerait une inévitable hausse des événements climatiques extrêmes, comme des vagues de chaleur, des feux de forêt et des inondations.

De plus, ces événements seront plus fréquents, plus longs et plus graves. Ouf.

L’impact sur les humains

Le rapport note que 3,3 à 3,6 milliards de personnes (c’est presque la moitié de la population mondiale) vivent dans des endroits hautement vulnérables aux changements climatiques. Ces endroits sont concentrés dans les pays africains qui longent l’équateur, en Asie du Sud, en Amérique centrale et du Sud, dans l'Arctique, de même que les nombreuses îles partout dans le monde. La vulnérabilité de ces régions peut, entre autres, affecter la sécurité alimentaire, la santé, l’accès à l’eau potable, la biodiversité et la survie des écosystèmes.

De plus, le rapport nous révèle qu’un peu plus d'un milliard de personnes qui vivent dans des zones côtières seront particulièrement touchées par la montée des eaux et par des tempêtes désastreuses.

Quelles sont les solutions?

Le message essentiel du rapport, c’est qu’il faut agir maintenant. En bref, le GIECGroupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat souligne le besoin de transformer fondamentalement notre mode de vie, notamment notre notre façon de consommer, de produire de l'énergie et de planifier et construire planifier les villes.

On parle beaucoup d’adaptation et de résilience mais surtout de coopération avec la nature qui existe déjà. Par exemple, le GIECGroupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat propose que les villes soient rafraîchies par des parcs et des étangs et par la végétalisation des rues, des toits et des murs des bâtiments. On souligne que ces solutions devront être déployées aux bons endroits en s'appuyant sur les connaissances locales et autochtones, ainsi que sur l'expertise scientifique.

Mais arrête, j’en peux plus!

Bon, on le sait, c’est difficile d’apprendre tout ça. Ça peut causer de l’éco-anxiété, et c’est pas drôle.

Si tu te sens bouleversé.e par ces nouvelles, c’est normal. Même si c'est difficile à vivre et à lire, il y a des solutions et des manières de faire.

Selon Tel-Jeunes  (Nouvelle fenêtre) , la première étape consiste à reconnaître les moments difficiles.

Après ça, on peut apprendre à gérer l’incertitude et à doser les informations perturbantes.

Finalement, Tel-Jeunes t’encourage à vivre davantage en accord avec tes valeurs et de t’engager socialement, par exemple dans un club environnemental à ton école ou dans ta communauté.