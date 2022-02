Une première femme guérie du VIH

Avant le développement de nouveaux traitements pour le VIH, on a longtemps considéré que c’était un virus incurable, et donc mortel. Aujourd’hui, les traitements pour le VIH sont efficaces et permettent même de réduire la transmission entre les personnes à zéro. Mais les cas de guérison sont rares, encore plus chez les femmes.

Vive les cellules souches

Une première femme a été guérie du VIHvirus de l'immunodéficience humaine , un virus qui s’attaque au système immunitaire. Elle a été guérie grâce à une nouvelle technique de greffe de cellules souches qui provenaient d’un cordon ombilical. La femme, surnommée la patiente de New York , était à la fois atteinte du VIHvirus de l'immunodéficience humaine et du cancer du sang. Elle a d’abord reçu ce traitement pour guérir son cancer.

La cinquième patiente

Au total, cinq patients ont été guéris du VIHvirus de l'immunodéficience humaine dans le monde. La patiente de New York est la première femme. Même si environ la moitié des personnes séropositives (les personnes atteintes du VIHvirus de l'immunodéficience humaine ) sont des femmes, elles représentent seulement 11 % des participantes dans les recherches pour la guérison.

Source : American Foundation for AIDS Research

Le VIH virus de l'immunodéficience humaine , c’est quoi?

Le VIHvirus de l'immunodéficience humaine , c’est un virus qui s’attaque aux lymphocytes T. Les lymphocytes T, c’est comme les soldats du corps humain, qui s’attaquent aux bactéries, aux germes et aux virus et qui préviennent plusieurs cancers. Aujourd’hui, des traitements existent pour permettre aux personnes séropositives de bien vivre pendant très longtemps.

Le VIH virus de l'immunodéficience humaine vs le SIDA syndrome d'immunodéficience acquise

Souvent, le VIHvirus de l'immunodéficience humaine et le SIDAsyndrome d'immunodéficience acquise (syndrome d'immunodéficience acquise) sont confondus. Le VIHvirus de l'immunodéficience humaine , c’est un virus qui peut notamment être contracté par le sang ou par des relations sexuelles non protégées. Le SIDAsyndrome d'immunodéficience acquise peut être causé par le VIHvirus de l'immunodéficience humaine lorsqu’il n’est pas traité assez rapidement. Mais ce ne sont pas toutes les personnes séropositives qui auront le SIDAsyndrome d'immunodéficience acquise .

Des cellules souches?

Elles sont, en quelque sorte, les cellules mères dans notre corps. Toutes les autres cellules sanguines se développent à partir d’elles. La greffe permet de remplacer des cellules souches malades par des cellules en santé provenant d’une personne qui a fait un don! Les cellules peuvent venir, entre autres, du sang d’un cordon ombilical.

Une avancée historique

Le Dr Steven Deeks, un chercheur à l’Université de Californie, a dit au New York Times que le fait que cette patiente soit à la fois une femme et une personne d’origine raciale mixte est une avancée historique pour la science. Ça permettrait de guérir plus de personnes d’origines diverses à l’avenir.