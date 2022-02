La Russie attaque l’Ukraine

Les tensions entre l'Ukraine et la Russie sont évidentes depuis des mois. On t’a expliqué les bases de ce conflit dans une Minute MAJ  (Nouvelle fenêtre) il y a quelques semaines. Hier soir, le conflit a éclaté. On t’explique ce qui s’est passé.

Que s’est-il passé?

La nuit dernière, l’armée russe a attaqué plusieurs régions de l’Ukraine. Les agences de presse russes ont mentionné que les forces russes ont ciblé les infrastructures militaires ukrainiennes. Selon l’armée russe, ses soldats ont gagné du terrain face aux soldats ukrainiens. De son côté, l’armée ukrainienne a affirmé avoir abattu cinq avions et un hélicoptère de l’armée russe.

Des blindés russes stationnés près de Striguny dans la région de Belgorod. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Pourquoi la Russie fait-elle ça?

La Russie tente depuis un moment d’accroître son influence. Depuis 2014, elle a pris le contrôle d’une portion du territoire ukrainien, la Crimée. Cette fois-ci, le scénario est similaire, mais ça se passe dans l’ensemble de l’Ukraine, y compris dans la région du Donbass, partiellement contrôlée par la Russie depuis plusieurs années.

La région du Donbass

Là-bas, plusieurs citoyen.ne.s ukrainien.ne.s se considèrent et se désignent comme des séparatistes prorusses. Ces gens veulent que leur région ne fasse plus partie de l'Ukraine et rejoigne plutôt la Russie. Lundi, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance de cette région. Puis, jeudi à l’aube, il a autorisé une attaque militaire.

Qu’a dit la communauté internationale?

L’attaque de la Russie contre l'Ukraine a été dénoncée par plusieurs pays du monde entier. Le président des États-Unis, Joe Biden, a mentionné qu’il s’agit d’une attaque injustifiée qui va provoquer des souffrances et des pertes humaines catastrophiques .

Et Justin Trudeau?

Notre premier ministre, Justin Trudeau, a lui aussi dénoncé cette attaque et demandé à la Russie de mettre fin immédiatement à toute action hostile et provocatrice contre l’Ukraine . Il a aussi mentionné qu’Ottawa priorisera les demandes d’immigration provenant de l’Ukraine.

Réunion au sommet

Au lendemain de cette attaque, tous les pays du G7 doivent se rencontrer pour discuter du conflit qui oppose ces deux pays. L’Union européenne tiendra elle aussi un sommet d’urgence pour discuter des sanctions possibles envers la Russie.

D’autres pays participeront-ils au conflit?

La Russie est un pays qui possède une armée très puissante et beaucoup d’armes nucléaires. Donc, même si la situation est critique en Ukraine, plusieurs experts estiment qu’il est peu probable que les pays de l’Occident, par exemple le Canada et les États-Unis se lancent dans une guerre.