Le mouvement #MeTooScolaire a encore toute sa raison d’exister. Les violences à caractère sexuel sont encore présentes dans les écoles primaires et secondaires, et ce, même si on en parle de plus en plus dans les institutions politiques. Après ce qui s’est passé à l’école secondaire Saint-Laurent, les personnes derrière La voix des jeunes comptent redoublent d’efforts pour que le milieu scolaire soit sécuritaire pour toutes et tous.

Avertissement

Cette nouvelle parle de violences sexuelles. Si tu ressens le besoin de parler de ce que tu as lu ou vécu, il existe des ressources pour toi. Tu peux joindre Tel-Jeunes en ligne, par texto au 514 - 600 - 1002 ou par téléphone au 1- 800 - 263 - 2266 .

Accusations dans une école

Au début du mois de février, trois entraîneurs du programme féminin de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent ont été accusés de crimes sexuels. Les faits reprochés seraient survenus à l’école entre 2008 et 2017 et auraient été commis à l’encontre de personnes mineures.

Ce que les jeunes demandent

Plusieurs réclament une loi destinée à prévenir les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires. En 2017, une loi a été adoptée afin de prévenir les violences à caractère sexuel dans les cégeps et dans les universités, mais il n’en existe pas pour les écoles primaires et secondaires.

À l’enseignement supérieur

La loi adoptée en 2017 oblige les établissements d’enseignement à adopter des politiques pour prévenir et combattre les violences sexuelles. Elle prévoit aussi que les établissements doivent engager des personnes pour soutenir les victimes et que les plaintes doivent être confidentielles.

Le mouvement derrière cette demande

Le collectif La voix des jeunes compte regroupe des filles et des femmes de 15 à 21 ans qui militent depuis près de cinq ans afin qu’une telle loi soit adoptée. Présentes sur les réseaux sociaux, elles utilisent le mot-clic #MeTooScolaire pour sensibiliser les gens à cette réalité en milieu scolaire.

Demandes à l’Assemblée nationale

En 2021, quelques membres du collectif sont allées à l’Assemblée nationale afin de demander aux élus et aux élues qu’une loi soit adoptée. La députée de Québec solidaire Christine Labrie a alors présenté le projet de loi 394, qui vise à prévenir les violences sexuelles dans les écoles. L’Assemblée nationale a accepté à l’unanimité d’étudier ce dossier.

Motion

Le 8 février dernier, quelques jours après l’arrestation des entraîneurs de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent, plusieurs députés ont déposé une motion afin de reconnaître le courage des élèves de l’école et d’accélérer l’étude du projet de loi 394. Le gouvernement Legault n’a pas consenti à en débattre.

Et au ministère, que se passe-t-il?

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a demandé à ce qu’une enquête soit déclenchée en ce qui concerne la situation à l’école Saint-Laurent. En novembre dernier, il a déposé le projet de loi 9, qui vise à faciliter le processus de plaintes des élèves.