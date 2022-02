Les premiers camions du convoi de la liberté ont commencé à quitter les quartiers résidentiels du centre-ville d’Ottawa lundi après-midi. Ils ont été redirigés dans la ville. Une entente a été conclue entre la Ville d’Ottawa et une des organisatrices du convoi, la militante du parti Maverick, Tamara Lich.

Mais l’occupation à Ottawa n’est plus la seule du pays. D’autres manifestations similaires ont notamment eu lieu au Québec et en Alberta. Certaines de ces manifestations ont été démantelées, dont celle du pont Ambassador à Windsor, en Ontario. Ce pont est l’un des plus utilisés pour traverser la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Loi sur les mesures d’urgence

Justin Trudeau a invoqué cette loi lundi afin de mettre fin aux manifestations. Cette loi, qui n’a pas été utilisée depuis sa création en 1988, donnera plus de pouvoir aux gouvernements et aux corps policiers. La loi permet notamment de désigner des lieux protégés et d’encadrer les déplacements. Dans ce cas-ci, les manifestations seront entre autres interdites dans les zones frontalières et les aéroports.

Ailleurs dans le monde

De l'Australie à la France, en passant par la Nouvelle-Zélande et la Belgique, des convois contre les mesures sanitaires ont aussi été organisés ailleurs dans le monde. Dans certaines de ces manifestations, le drapeau canadien a même été utilisé comme symbole de lutte contre la vaccination obligatoire.