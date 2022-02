Le mois de l’histoire des Noir.e.s selon Chanel Mings

Dans le cadre du mois de l’histoire des Noir.e.s, on a demandé à notre collaboratrice @chanel de nous parler de l’histoire de sa famille et de ses racines. C’est une des centaines de milliers d’histoires des personnes afro-descendantes qui habitent au Canada.

Pour Chanel, le mois de l’histoire des Noir.e.s, c’est l’occasion de reconnaître et de célébrer l’histoire des personnes afro-descendantes partout dans le monde. Son souhait? Qu’on le célèbre 365 jours par année.

Chanel a reçu un cahier rempli de notes de la part de son père. Il contient des notes rédigées à la main par sa grand-mère, racontant l’histoire de sa grand-mère à elle. Au fil des années, sa famille a ajouté un arbre généalogique. Chanel chérit ces notes, qui représentent à la fois l’histoire de sa propre famille, mais aussi une partie de l’histoire des personnes afro-canadiennes.

La grand-mère de la grand-mère de Chanel (c’est son arrière-arrière grand-mère ça!) est née en Virginie. Elle était réduite en esclavage.

L’esclavage, c’est quoi?

Les personnes réduites en esclavage étaient forcées à travailler sans salaire et dans des conditions très difficiles, sans possibilité de liberté. Elles étaient traitées comme des objets. Aux États-Unis, la grande majorité de ces personnes travaillaient dans des champs. L’esclavage a aussi existé au Canada. Au 19e siècle, plusieurs pays ont commencé à l’abolir.

L'arrière-arrière-grand-mère de Chanel a été reconnue comme étant libre lorsque son maître est décédé. Elle a décidé de partir vers la Pennsylvanie. Peu de temps après, le Fugitive Slave Act est entré en vigueur.

Le Fugitive Slave Act

Le Fugitive Slave Act de 1850, c’est une loi votée par le Congrès des États-Unis. Selon cette loi, si une personne réduite en esclavage s’enfuyait et se faisait capturer aux États-Unis, elle devait être retournée à la personne qui l’exploitait comme esclave. Ça, ça a fait en sorte que le Canada est devenu une destination de choix du chemin de fer clandestin.

Après être allée en Pennsylvanie, la famille de Chanel est partie à Chatham, en Ontario, en suivant le chemin de fer clandestin.

Le chemin de fer clandestin

Une des plus importantes vagues de migrations de personnes afro-descendantes au Canada s’est faite grâce au chemin de fer clandestin. Malgré son nom, ce n’était pas un chemin de fer. C’était plutôt un réseau secret de gens qui aidaient les personnes noires réduites en esclavage dans le Sud des États-Unis à se rendre dans les États libres du Nord ou au Canada.

La famille de Chanel s’est fait offrir une terre à Chatham, en Ontario. La promesse : en défrichant la terre, elle pourrait par la suite y vivre. Sauf qu’une fois la terre travaillée, on lui a dit de la quitter, pour la maigre somme de 35$.

Chatham en Ontario

Chatham, c’est une ville rurale dans le Sud de l’Ontario. Au 19e siècle, elle était une des villes où il y avait le plus de migrant.e.s afro-américain.e.s au Canada. À un certain moment, elle était même considérée comme la Mecque des Noir.e.s et le Paris des Noir.e.s .

Sa famille s’est par la suite installée à Shrewsbury, un lieu qui fait aujourd’hui partie de la municipalité de Chatham-Kent.