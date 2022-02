📣 Dé-con-fine-ment! 📣 Le Québec présente son plan complet

Si t’es aussi excitĂ©.e que nous face aux annonces que François Legault a faites cette semaine, voici un guide pour t’aider Ă te rappeler les dates importantes.Â

À noter❗ MĂȘme aprĂšs le 14 mars, les mesures sanitaires telles que le port du masque et le passeport vaccinal seront toujours obligatoires. De plus, cela ne reflĂšte pas tous les points du plan de dĂ©confinement. Pour plus d'informations, consulte le site officiel ï»ż (Nouvelle fenĂȘtre)ï»ż du gouvernement.Â

12 février

🏠Rassemblements illimitĂ©s (mais on ne suggĂšre pas plus que 10)

đŸœïž 10 personnes Ă table dans les restaurants

14 février

đŸ€ž Reprise des matchs dans tous les sports

đŸ’Ș RĂ©ouverture des gyms et spas Ă 50 %

đŸŽ« Spectacles extĂ©rieurs (max 5000)

21 février

đŸ›ïž CapacitĂ© illimitĂ©e dans les commerces

đŸ•čïžđŸ©± 🎡RĂ©ouverture des arcades, parcs aquatiques et centres d'amusement

🛐 CapacitĂ© de 500 personnes dans les lieux de culte

28 février

🏆 Reprise des tournois et compĂ©titions

đŸ’»Fin du tĂ©lĂ©travail obligatoire

đŸ“œïžđŸŽ«đŸŸïž CapacitĂ© Ă 100 % dans les cinĂ©mas, les salles de spectacles et les enceintes sportives (max. 10 000)

14 mars

đŸ•șđŸŽ€đŸ’ƒActivitĂ©s de danse et de karaokĂ© permises

🏬 CapacitĂ© d’accueil Ă 100 % dans les lieux publics

đŸœïžAucune limite dans les restaurants

🛐 CapacitĂ© Ă 100 % dans les lieux de culte

đŸ“œïžđŸŽ«đŸŸïž CapacitĂ© Ă 100 % dans les salles de spectacles et les enceintes sportives de 10 000 personnes et plus