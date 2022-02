La COVID-19, entre pandémie et endémie?

On le sait, la COVID dure depuis longtemps. Mais les experts disent qu’une nouvelle phase arrivera peut-être bientôt : la phase endémique, qui serait moins alarmante. C’est quoi une endémie? On te démêle ça ici!

Phase endémique pour bientôt?

T’as peut-être entendu ça dans les nouvelles : les experts nous disent qu’il y a espoir. On risque de passer de la pandémie à ce qu’on appelle une endémie. On ne sait pas exactement quand, mais c’est possible que ça arrive plus rapidement qu’on le pense, selon l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Une endémie, c’est quoi?

La phase endémique d’un virus, ça arrive lorsque le virus s’est stabilisé et que les infections sont moins sévères. En d’autres mots, il arrête de produire des variants aussi rapidement. On peut aussi dire qu’un virus est endémique quand la population est assez immunisée. Ça a donc moins d’impact sur notre mode de vie.

C’est long, la pandémie

Historiquement, toutes les pandémies ont duré plusieurs années. C’est parce qu’elles sont plus difficiles à contrôler qu’une maladie qui reste localisée ou au sein d’un même pays. La peste noire a duré environ 7 ans au 14e siècle. Plus récemment, la grippe espagnole, elle, a duré 2 ans, de 1918 à 1920.

Omicron, une bonne nouvelle?

L’EMA croit qu’Omicron pourrait nous aider à atteindre la phase endémique. C’est un variant qui occasionne des symptômes moins graves la plupart du temps. Depuis décembre, Omicron représente la majorité des infections au Canada. Toutefois, plusieurs experts disent que moins sévère ne rime pas avec meilleure situation , puisqu’il est très contagieux et que des gens se retrouvent tout de même à l’hôpital.

Qu’est-ce qui va se passer maintenant?

La COVID va probablement être parmi nous pour les années à venir, selon plusieurs experts. On peut s’attendre à voir d’autres variants moins graves. En phase endémique, notre vie risque d’être plus normale . Des experts pensent que certaines mesures vont rester dans nos habitudes, comme le port du masque à certaines occasions.

Des endémies, on en connaît!

La grippe espagnole a été une grave pandémie. Elle a causé plus de morts que la Première Guerre mondiale. Mais aujourd’hui, on vit encore avec des variants de cette pandémie. Certaines grippes saisonnières sont même similaires, comme quoi il est possible de vivre avec des virus et des variants.