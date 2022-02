La semaine de prévention du suicide a lieu en ce moment

Chaque année, au Québec, la semaine entre janvier et février est la Semaine de prévention du suicide. L’Association québécoise de prévention du suicide ( AQPSAssociation québécoise de prévention du suicide ) a voulu cette année aborder la prévention du suicide en ligne et sur les réseaux sociaux. En tant que jeune de l’ère numérique, tu peux toi aussi travailler à la prévention du suicide.

Avertissement

Cette nouvelle parle d’un sujet qui peut être sensible pour certaines personnes. Si tu as besoin de parler à quelqu’un à propos du suicide, n’hésite pas à appeler la Ligne québécoise de prévention du suicide au 1 866 APPELLE (277-3553).

Thème

Cette semaine, c’est la Semaine de prévention du suicide et le thème est parler du suicide sauve des vies . L’Association québécoise de prévention du suicide ( AQPSAssociation québécoise de prévention du suicide ), qui organise la Semaine, veut sensibiliser le public à ce qu’il peut faire, particulièrement en ligne et sur les réseaux sociaux.

Prévenir le suicide en ligne

Derrière ton écran, c’est plus difficile de remarquer les signes que quelqu’un ne va pas bien. Mais c’est aussi plus facile de rejoindre des personnes. Si tu remarques qu’une personne ne semble pas bien aller, écris-lui en privé et demande-lui si elle a besoin d’aide.

Pst! L’ AQPSAssociation québécoise de prévention du suicide a même un modèle de message que tu peux envoyer sur son site web  (Nouvelle fenêtre) .

En personne

Si tu te rends compte qu’une personne proche de toi ne va pas bien, la première chose à faire est de l’écouter avec ouverture et avec respect. Et même si tu ne penses pas que cette personne souhaite mourir, il faut que tu prennes sa détresse au sérieux. Parles-en à un adulte de confiance. Ce n’est pas à toi de porter ce secret seul.e!

Qui est le plus touché?

Certains groupes de personnes sont plus vulnérables au suicide. Les personnes souffrant d’un trouble de santé mentale ou d’un trouble de dépendance et les jeunes en centre jeunesse sont parmi les groupes les plus vulnérables. On remarque aussi une hausse des hospitalisations en santé mentale chez les jeunes filles de 14 à 19 ans.

Que peux-tu faire?

C’est normal de te sentir impuissant.e face au suicide. Mais tu peux quand même faire bouger les choses en usant de créativité! Tu peux demander à ce que ton école ajoute des ressources pour la santé mentale des jeunes, par exemple. Ou tu peux aller parler à des camarades de classe qui sont plus souvent seuls..

Portrait de la situation

Au Québec, il y a en moyenne 3 personnes par jour qui s'enlèvent la vie. Malgré tout, selon des observations du Bureau du coroner et de l’Institut de santé publique du Québec, le taux de mortalité en raison du suicide est resté stable en 2020, et ce, malgré la pandémie.